«Без оглядки»: что известно о роуд-муви с Анной Пересильд

Продюсер Анна Шалашина раскрыла НСН главные сложности, с которыми столкнулась команда при создании фильма.

Анна Пересильд избирательно подходит к выбору ролей, но сценарий фильма «Без оглядки» сразу заинтересовал актрису, заявила в беседе с НСН продюсер проекта Анна Шалашина.

В Москве завершились съемки роуд-муви «Без оглядки». Режиссером проекта выступила Наталия Кончаловская, дочь Андрея Кончаловского. Главные роли исполнили Анна Пересильд и Дарья Алыпова, известная широкому зрителю по сериалу «Трудные подростки». Шалашина отметила, что команда проекта долго не могла найти актрису на одну из главных ролей. В итоге Анна Пересильд, которая прежде уже работала с Наталией Кончаловской, сама заявила о своем желании принять участие в картине.

«Подготовительный процесс занял с учетом кастинга четыре месяца. Мы очень долго искали актрис. Первую часть кастинга мы начали еще до презентации проекта в Министерстве культуры. Отобрали двух актрис, сняли с ними небольшой ролик. В так называемом тизере снималась Дарья Алыпова, которая и исполняет одну из главных ролей. Когда мы выиграли питчинг в Министерстве культуры, снова запустили кастинг. Долго искали актрису на главную роль. Были очень рады, когда Аня Пересильд, работавшая с режиссером Наташей Кончаловской на ее режиссерском дебюте "Первый снег", прочитала сценарий, позвонила и сказала, что хотела бы попробовать воплотить этого персонажа на экране. Аня очень редко берет роли, нам было тем более приятно, что после прочтения сценария она была очень вдохновлена историей», — рассказала она.

По словам собеседницы НСН, съемки проходили в сентябре-октябре 2025 года. При этом жанр картины определил сложности, с которыми предстояло столкнуться команде.

«Роуд-муви предполагает натурную съемку. Мы снимали в прекрасный осенний период, когда идет смена погоды. Деревья из зеленых окрашиваются в различные цвета. Это сильно помогало разнообразить визуальную часть фильма. По сценарию наши героини бегут из Москвы, но недалеко. Было сложно найти разнообразную натуру, но вблизи столицы, чтобы не обманывать зрителя. Не уезжать, например, в Астрахань, где мы точно бы увидели красивую натуру, а показать прекрасные пейзажи Москвы и Подмосковья. Мне кажется, у нас получилось. Также у нас были сцены аварии, переворота машины, взрывов. Их тоже снимали в Москве и ближайшем Подмосковье. Большое спасибо Московской кинокомиссии, которая сегодня выделяет отдельное оцепление транспорта. Он находится с киношниками всю смену, и мы можем спокойно делать трюковые сцены, понимая, что дорожное полотно свободно», — отметила Шалашина.

Как уточнила продюсер, фильм может выйти на больших экранах в конце лета либо осенью 2026 года.

«Это жанровая картина, и мы, конечно, рассчитываем на широкий кинотеатральный прокат. Фильм зрительский, очень динамичный, смешной. Мне кажется, фестивальная премьера здесь была бы не лишней. Однако основной упор мы бы делали на зрителей в кинотеатрах. Рассчитываем на премьеру в конце лета или осенью 2026 года. Это был бы для нас идеальный сценарий, но еще ведем переговоры с дистрибьюторами», — сообщила она.

С 23 октября в кинотеатрах вышел музыкальный фильм «Алиса в Стране чудес» с песнями на стихи Владимира Высоцкого, главную роль в котором исполнила Анна Пересильд. В картине также снимались Ирина Горбачева, Милош Бикович, Паулина Андреева, Полина Гухман, Сергей Бурунов и Олег Савостюк, напоминает «Радиоточка НСН».