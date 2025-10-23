Рецензия на фильм «Горыныч»

Дети наверняка будут в восторге.

Российские прокатчики устроили свой «Барбигеймер». 23 октября за кассу сразятся сразу два заметных семейных фильма: «Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд и «Горыныч» с Александром Петровым.

Я залпом посмотрел оба фильма и скажу, что по качеству победитель очевиден. «Алиса» креативна в плане визуала и музыкальных номеров, поэтому понравится даже взрослым. А вот «Горыныч» — базовое семейное кино, которое повеселит детей, но вот родителей взбодрит всего пару раз.

«Горыныч»: главное о фильме

Название: «Горыныч».

Режиссёр: Дмитрий Хонин.

Актёры: Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак и другие.

Дата выхода: 23 октября 2025 года.

Жанр: фэнтези, приключения.

Страна: Россия.

«Горыныч»: где смотреть?

23 октября фильм выйдет в российский прокат. Цифровая версия, вероятно, появится зимой.

Петров подружился с местным Стичем

В комментариях к трейлеру много шутят, что «Горыныча» надо считать приквелом к «Кракену». Персонаж Александра Петрова снова запрыгивает в подводную лодку и где-то на глубине встречает огромного осьминога. Правда, в этот раз не бомбит монстра ядерным оружием, а попадает в сказочный мир. Крестьяне там просят за молоко четыре копейки, недуги лечат молодильными яблоками, а из яйца может вылупиться что угодно — даже очаровательная огнедышащая ящерка, что с подачи героя станет Горынычем.

Впрочем, проблемы у людей вполне привычные. К примеру, красавицу-княгиню вот-вот выдадут за неприятного типа без её согласия, а коварные злодеи жаждут завоевать Русь. Посреди этого хаоса и оказывается Лёха, смелый добрый подводник из современности. Он влюбится, расскажет местным об ипотеке и любые проблемы решит силой, смекалкой и добрым сердцем.

В «Горыныче» есть приятные моменты. Оказавшись в древности, Лёха решит, что попал на съёмки нового «Холопа». Силач Бамбула выдаст такой музыкальный номер, что припев застрянет в голове. Горыныч покажет пару милых сцен и для врагов станет практически хоррор-персонажем.

Проблема в том, что таких эпизодов мало. Фундаментально «Горыныч» — базовый семейный фильм, снятый по ГОСТу. В нём есть романтика, экшен, шутки и очаровательный зверёк для умиления и продажи мягких игрушек. Вот только всему отчаянно не хватает глубины.

Допустим, герой Петрова встречает симпатичную княгиню. Хочется, чтобы персонажи проделали некий внутренний путь, вместе справились с испытаниями и только тогда поняли: им надо быть вместе. Однако Лёха и княгиня почти сразу смотрят глазами, влюблёнными до гроба, и отношения развивают по шаблону. Какие качества их связали? Что они друг в друге нашли? Это неважно, в сценарии прописаны чувства, вот они и появляются сами по себе.

Другой пример — сам Горыныч, который повадками напоминает Стича. Тоже шалит, капризничает и кушает всё, что видит. Но у Стича были характер, конфликт и даже трогательный духовный путь. От разрушительного баловства до мысли, что он ужасный. От этой тоски — к идее, что Стич не плохой, просто иногда он плохо поступает. Тем временем у Горыныча нет ни внятной арки, ни примечательного характера. Он просто милый безобразник и иногда плюётся огнём, на этом описание закончено.

При этом сценарист понимал, что вокруг Горыныча нужно построить хоть какую-то драму, поэтому в финале показал трогательную сцену воссоединения с родителем. Вот только тема разлуки в фильме ни разу не поднималась, зверёк ни о ком не грустил. По этой причине сцена должна бы вызывать чувства, а на деле работает только для самых маленьких. Потому что добавлена для галочки и словно впопыхах.

Минусы не стали бы проблемой, если бы не безостановочный поток семейных фильмов как из России, так и из-за рубежа. И в этом потоке есть приключения креативнее и драматичнее. Если в «Алисе в Стране чудес» запомнился каждый музыкальный номер, то в «Горыныче» всего один про Бамбулу. Если в «Лило и Стиче» в финале трудно сдержать слёзы, то здесь вяло улыбаешься.

Язык не поворачивается назвать кино плохим. Всё же Петров прилично играет и поёт, к нарисованной модельке Горыныча претензий нет, а декорации и костюмы симпатичные. Но этого хватает лишь для оценки «нормально». Нормальность не станет проблемой для детей, которым любой поход в кино кажется праздником. Если поведёте ребёнка на сеанс, он точно порадуется. Просто вы сами рискуете заскучать, ведь уже десятки раз видели подобное.

«Горыныч»: стоит ли смотреть?

Сходить в кино на «Горыныча» вместе с детьми — не худшая идея. Они с удовольствием посмотрят на зверька, посмеются над шутками и даже не заметят, что фильму чего-то не хватает. Но если вы и сами хотите хорошо провести время, лучше выбрать что-то другое. Например, «Алису», где креатива кратно больше.

Оценка «Горыныча» — 6,5 из 10

Понравилось

Симпатичный визуал.

Петров традиционно старается.

«Бамбула, Бамбула, сломал два стула!»

Не понравилось