Что известно о втором сезоне сериала «Задача трех тел»

Первый сезон сериала «Задача трех тел» вышел на Netflix в марте 2024 года и сразу завоевал популярность у зрителей. Проект от шоураннеров «Игры престолов» получил 78 процентов «свежести» от критиков и 76 процентов от аудитории на Rotten Tomatoes. Вскоре после финала первого сезона стало известно, что сайфай-сериал получит продолжение. «Лента.ру» выяснила, что известно о втором сезоне «Задачи трех тел»: сроки выхода, сюжет, съемки и производство.

«Задача трех тел», 2-й сезон: главное

Оригинальное название: 3 Body Problem.

Платформа: Netflix.

Жанр: фантастика, триллер, драма, детектив.

Режиссеры: Дерек Цан, Джереми Подесва, Минки Спиро.

Сценаристы: Дэвид Бениофф, Д.Б. Уайсс, Александр Ву.

Продюсеры: Хамид Шаукат, Дэвид Бениофф.

Год премьеры 1-го сезона: 2024.

Количество серий: 8 (1 сезон).

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Дата выхода

О том, что сериал Netflix «Задача трех тел» продлили на второй сезон, стало известно в мае 2024 года, спустя два месяца после выхода финального эпизода. Продюсеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс уточнили, что проект продлили на два сезона сразу.

Создатели сериала отметили, что такое решение позволит полностью завершить историю, которую они хотят рассказать.

Несмотря на официальное подтверждение от Netflix, не было объявлено, когда именно выйдет второй сезон. Изначально ожидалось, что релиз состоится не ранее 2025 года, но позже появились слухи о премьере в 2026 году. Однако сейчас в сети предполагают, что ожидаемый выход в 2026 году не состоится: увидеть новые серии получится лишь в 2027-м.

Точная дата выхода 2-го сезона «Задачи трех тел» неизвестна.

Трейлера продолжения пока нет. Ожидается, что во втором сезоне, так же как и в первом, будет восемь серий.

Информации о релизе третьего сезона еще меньше. В сети предполагают, что премьера может состояться только в 2028 году.

Сюжет

В основу первого сезона сериала лег одноименный роман китайского фантаста Лю Цысиня. Он является частью трилогии под названием «Воспоминания о прошлом Земли».

Цикл «Воспоминания о прошлом Земли»:

«Задача трех тел»;

«Темный лес»;

«Вечная жизнь Смерти».

Второй и третий сезоны будут основаны на второй и третьей книгах соответственно.

Первый сезон

В разгар китайской «культурной революции» 1960-х годов Е Вэньцзе, дочь репрессированного ученого, оказывается на засекреченном военном объекте, где ведутся попытки установить контакт с внеземными цивилизациями. Именно Е Вэньцзе находит способ многократно усилить сигнал, используя Солнце в качестве ретранслятора, и получает ответ из далекого космоса.

В наши дни мир потрясает череда загадочных самоубийств среди ведущих ученых. Одной из жертв становится Вера Е, дочь Е Вэньцзе. Расследование этих смертей поручают детективу Кларенсу Ши, который работает под началом Томаса Уэйда. На месте гибели ученых находят странные шлемы виртуальной реальности, дающие доступ к игре «Задача трех тел».

Пятеро друзей-ученых, бывших учеников Веры Е — Огги Салазар, Джек Руни, Цзинь Чэн, Сол Дюран и Уилл Даунинг, — собираются вместе, чтобы обсудить тревожную аномалию: фундаментальные законы физики по всему миру перестают работать, а эксперименты дают хаотичные и бессмысленные результаты.

Вскоре Огги начинает преследовать видимый только ей обратный отсчет. Таинственная незнакомка предлагает ей единственный выход — прекратить исследования. Тем временем ее друзья один за другим получают те самые шлемы и погружаются в виртуальный мир. В игре им предстоит спасти цивилизацию, существующую в системе с тремя солнцами.

Выясняется, что Е Вэньцзе, ответив на инопланетный сигнал в 1970-х, сделала Землю мишенью для инопланетной расы сан-ти с планеты Трисолярис. Их мир находится в системе с тремя солнцами, из-за чего там постоянно происходят катастрофы.

Сан-ти стремятся захватить Землю. Используя более развитые технологии, они блокируют развитие науки. А на планете уже действуют их последователи — тайное общество «Земля — Трисолярис» (ОЗТ), возглавляемое Е Вэньцзе. Организация вербует последователей через игру: ее штаб базируется на корабле миллиардера Майка Эванса, который лично общается с сан-ти.

В попытке изучить врага человечество решает отправить навстречу флоту сан-ти зонд с живым разумом. Добровольцем становится умирающий от рака Уилл Даунинг, чей мозг запускают в космос. Однако миссия терпит неудачу, и зонд теряется.

Также люди узнают, что сан-ти не понимают, что такое обман и тайна, так как общаются чтением мыслей. Из-за этого создается проект «Отвернувшиеся», где несколько избранных людей, включая Сола Дюрана, в одиночку разрабатывают секретные планы обороны.

Параллельно ученые открывают технологию криосна. Томас Уэйд, руководитель секретной службы, добровольно замораживает себя, чтобы продолжить борьбу через 400 лет, когда инопланетяне достигнут Земли. Огги Салазар, чьи исследования помогли уничтожить корабль Эванса, оставляет науку и уезжает с благотворительной миссией. Тогда же о неизбежном вторжении узнает весь мир.

Второй сезон

«Первый сезон примерно соответствует сюжету первой книги. Второй сезон, вероятно, будет примерно соответствовать сюжету второй книги», — отмечал сценарист Дэвид Бениофф.

При этом продюсер Д.Б. Уайсс рассказывал, что шоураннеры планируют сделать второй сезон еще более «безумным в лучшем смысле этого слова».

Предполагается, что одна из сюжетных линий сериала будет посвящена проекту «Отвернувшиеся» — людям, которые самостоятельно пытаются придумать план по спасению Земли от захватчиков.

Еще одна сюжетная линия может развернуться в будущем, спустя 200 лет. К тому времени часть знакомых по первому сезону героев выйдет из гибернации. В книге сказано, что к тому моменту многие люди перестанут бояться вторжения, убежденные в превосходстве своего оружия и космического флота. Однако их вера оказывается напрасной: один из кораблей сан-ти, приблизившийся к земле быстрее остальных, смог уничтожить почти весь земной флот.

Производство

К работе над вторым сезоном вернулись те же шоураннеры, которые снимали первый, — Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс и Александр Ву. Съемки начались летом 2025 года в Венгрии: до этого они проходили в Великобритании.

Съемки второго и третьего сезонов сериала идут одновременно.

Планируется, что они должны завершиться 2 августа 2027 года. Бюджет съемок оценивают в 267 миллионов долларов.

Актеры и роли

Пока неизвестно, какие именно актеры будут задействованы в продолжении сериала. Однако, опираясь на то, чем закончился первый сезон, можно предположить, что в новых сериях появятся:

Лиам Каннингем («Маленькая принцесса», «Однажды в Ирландии», «Ветер, который качает вереск») — Томас Уэйд;

Эйса Гонсалес («Малыш на драйве», «Министерство неджентльменских дел», «Алита: Боевой ангел») — Огги Салазар;

Цэн Цзинэ («Молодой Шерлок», «Задача трех тел») — Е Вэньцзе в юности;

Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж», «Как взломать экзамен», «Грязные прелести») — Да Ши;

Джесс Хун («Субстанция. Идеал», «Моя жизнь — убийство», «Тайны Броукенвуда) — Джин Ченг;

Джон Брэдли («Игра престолов», «Мерлин», «Борджиа») — Джек Руни;

Джован Адепо («Соболезную вашей утрате», «Задача трех тел», «Когда они нас увидят») — Сол Дюран;

Джонатан Прайс («Игра престолов», «Клуб убийств по четвергам», «Одна жизнь») — Майк Эванс;

Марло Келли («Джо против Кэрол», «Как ты смеешь», «Хлорка») — Татьяна;

Си Шимука («Булл», «Стрела», «Задача трех тел») — Софон;

Саамер Усмани («Наследники», «Хорошая борьба», «Царство») — Радж Варма.

Вероятно, во втором сезоне появятся и новые ключевые персонажи.