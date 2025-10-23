Михалков объяснил выбор названия для фильма "Утомленные солнцем"
Режиссера Никиту Михалкова на выбор названия для фильма "Утомленные солнцем" вдохновила голливудская картина "Унесенные ветром", снятая по одноименному роману Маргарет Митчелл. Об этом он рассказал во время мастер-класса в рамках 45-го международного студенческого фестиваля ВГИК.
"Утомленные солнцем" вышел в прокат в 1994 году, картина была удостоена "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и Гран-при 47-го Каннского фестиваля.
«Мне очень понравилось название фильма "Унесенные ветром", схожую стилистическую конструкцию я использовал в фильме - "Утомленные солнцем"», — рассказал Михалков.
Режиссер отметил, что в его фильмах нередко присутствуют скрытые символы. В качестве примера он привел эпиграф к картине "12".
«Я довольно часто пользуюсь этим хулиганством. Пример - эпиграф к картине "12": "Закон, конечно, превыше всего, но что делать, если сострадание выше закона?" с инициалами "Б. Тосья". Этот титр висит в начале картины. Сколько было журналистов, все искали, кто это… на самом деле, это баба Тося, которая возила нам молоко. И когда мы эту фразу придумали, то решили "подарить" ее бабе Тосе, а, чтобы она стала французским философом, мы придумали, что ее зовут Б. Тосья», — поделился он.
По словам Михалкова, подобные "хулиганства" создают на съемочной площадке атмосферу и "киносемью".
«Зашифровано многое бывает в картинах. <…> Важно, когда у команды есть своя личная история», — заключил режиссер.