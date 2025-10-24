Disney обвинили в «отвратительной гетеропропаганде» в новом мультфильме

Не все зрители приняли новую работу студии Disney — короткометражный мультфильм Versa. Как пишет издание BoredPanda, некоторым не понравилось, что в мультфильме показана история мужчины и женщины. Рассказываем, какие ещё претензии предъявили картине, которая показывает, как молодая пара переживает утрату.

© globallookpress

За что накинулись на мультфильм

На одном из промокадров к мультфильму изображена молодая пара — мужчина и беременная женщина, которые держатся за руки. При этом на животе женщины и около сердец обоих персонажей сияют звёзды.

На другом — та же пара, но на месте их сердец только две еле светящиеся звезды.

Изображения стали вирусными в соцсети, и под ними появились необычные комментарии. Пользователи стали упрекать картину в излишней «гетеросексуальности».

«Заставляю свою внучку смотреть эту отвратительную гетеропропаганду; ребёнку нельзя навязывать подобные взгляды в столь юном возрасте», — написал один из комментаторов, которого процитировало издание.

Не все пользователи поняли, реальны эти мнения или это лишь ирония.

«Надеюсь, это шутка, ведь да, это нормально, когда женщины любят мужчин», — написал другой пользователь.

Что за мультфильм Versa

Анимационная короткометражка Versa через музыку и танец рассказывает о том, как молодая пара переживает утрату и снова находит надежду.

Создатель короткометражки — Малком Пирс, который работал над известными диснеевскими мультфильмами «Рапунцель» и «Моана».

Во время создания «Моаны» Пирс пережил личное горе: они с женой потеряли маленького сына Купера.

Этот опыт сподвиг мультипликатора создать такую историю.

Ленту показали на фестивале Animation Is Film Festival.