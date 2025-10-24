Disney обвинили в «отвратительной гетеропропаганде» в новом мультфильме

«Отвратительная гетеропропаганда»: новый мультфильм Disney раскритиковали за традиционные ценности
Не все зрители приняли новую работу студии Disney — короткометражный мультфильм Versa. Как пишет издание BoredPanda, некоторым не понравилось, что в мультфильме показана история мужчины и женщины. Рассказываем, какие ещё претензии предъявили картине, которая показывает, как молодая пара переживает утрату.
За что накинулись на мультфильм
На одном из промокадров к мультфильму изображена молодая пара — мужчина и беременная женщина, которые держатся за руки. При этом на животе женщины и около сердец обоих персонажей сияют звёзды.
На другом — та же пара, но на месте их сердец только две еле светящиеся звезды.
Изображения стали вирусными в соцсети, и под ними появились необычные комментарии. Пользователи стали упрекать картину в излишней «гетеросексуальности».
«Заставляю свою внучку смотреть эту отвратительную гетеропропаганду; ребёнку нельзя навязывать подобные взгляды в столь юном возрасте», — написал один из комментаторов, которого процитировало издание.
Не все пользователи поняли, реальны эти мнения или это лишь ирония.
«Надеюсь, это шутка, ведь да, это нормально, когда женщины любят мужчин», — написал другой пользователь.
Что за мультфильм Versa
Анимационная короткометражка Versa через музыку и танец рассказывает о том, как молодая пара переживает утрату и снова находит надежду.
Создатель короткометражки — Малком Пирс, который работал над известными диснеевскими мультфильмами «Рапунцель» и «Моана».
Во время создания «Моаны» Пирс пережил личное горе: они с женой потеряли маленького сына Купера.
Этот опыт сподвиг мультипликатора создать такую историю.
Ленту показали на фестивале Animation Is Film Festival.