Появились свежие постеры «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс

Создатели фильма «Умри моя любовь» опубликовали его пару свежих постеров. На них можно увидеть исполнителей главных ролей, Роберта Паттинсона и Дженнифер Лоуренс.

«Умри, моя любовь» основана на одноимённой книге Арианы Харвич. Фильм расскажет историю возлюбленных Грейс и Джексона, которые переезжают жить в сельскую местность в глубинку США и заводят ребёнка. Постепенно Грейс начинает терять рассудок.

Режиссёром ленты выступила Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было»). Премьера проекта состоялась на 78-м Каннском кинофестивале в мае. Критики тепло приняли ленту, оценив актёрскую игру Лоуренс и Паттинсона, а также темп и общую атмосферу картины.