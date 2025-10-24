Джек Уайтхолл разрушает жизнь Дэвида Духовны в трейлере «Злобы»

Трейлер сериала «Злоба» (Malice) обнародовал 23 октября 2025 года видеосервис Amazon Prime Video. Главные роли в психологическом триллере исполнили Джек Уайтхолл, Дэвид Духовны, Кэрис ван Хутен, Кристин Адамс, Раза Джаффри, Феликс Ларош, Кристин Адамс и другие. Сценарий написал Джеймс Вуд («Шарлатаны», «Великая»), режиссером четырех эпизодов выступил Майк Баркер («Рассказ служанки», «Самая везучая девушка»), еще двух – Леонора Лонсдэйл («Бледный конь», «Опасные связи»).

© Постер

Адам (Уайтхолл) — харизматичный репетитор, который своим обаянием втирается в доверие к богатой семье Таннер (Духовны и ван Хутен) во время их отдыха в Греции, - сообщается в синопсисе. – Когда их няня опасно заболевает, Адам пробирается в их лондонский дом, и его истинная мстительная натура и недобрые намерения в отношении новых знакомых начинают проявляться...

Премьера «Злобы» состоится на Prime Video 14 ноября.