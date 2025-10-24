Стартовал второй сезон мультсериала «Время приключений: Фионна и Кейк»

Сегодня на HBO Max начал выходить второй сезон мультсериала «Время приключений: Фионна и Кейк». Пока можно посмотреть первый эпизод.

Это продолжение мультсериала по культовой вселенной. Как и говорилось выше, доступна первая серия, а остальные эпизоды будут появляться раз в неделю — всего зрители увидят 10 новых серий.

Действие «Фионны и Кейка» разворачивается на Земле Ооо — мультсериал рассказывает об альтернативных версиях Финна и Джейка, которые путешествуют по мультивселенной в поисках своего места в мире, параллельно спасаясь от злого Скарабея.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO Max.