Вышел саундтрек нового мюзикла «Алиса в Стране Чудес»

Сегодня вышел саундтрек к сказочному мюзиклу "Алиса в Стране Чудес" на стихи Владимира Высоцкого.

Десять песен исполнены звездами отечественного кино, сыгравшими в картине: Анной Пересильд, Сергеем Буруновым, Милошем Биковичем, Ириной Горбачевой, Паулиной Андреевой, Олегом Савостюком, Артемом Кошманом, Полиной Гухман, Кристиной Бабушкиной и Ильей Лыковым.

Музыка на стихи Владимира Семеновича написана композитором Владиславом Саратовкиным и музыкальным продюсером Евгением Воронцовым.

Фильм "Алиса в Стране Чудес" с Анной Пересильд в главной роли вышла 23 октября. Одновременно состоялась премьера аудиокниги в исполнении Пересильд.