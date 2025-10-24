Состоялась светская премьера шпионского боевика «Дорогой Вилли»

В московском кинотеатре "Художественный" накануне состоялась светская премьера нового шпионского боевика "Дорогой Вилли" с Сергеем Маковецким в роли Леонида Брежнева.

Сериал рассказывает о тайной личной дружбе Брежнева с канцлером ФРГ Вилли Брандтом (его играет Кирилл Кяро), которая помогла спасти мир от ядерной катастрофы в прошлом веке.

Премьеру посетили Сергей Маковецкий, Кирилл Кяро, Алексей Розин, Сергей Марин, Вильма Кутавичюте, Ирина Безрукова, Ирина Пегова, Денис Никифоров, Игорь Прокопенко, Владимир Щегольков и другие.

Автор идеи и сценарист - известный российский журналист Игорь Прокопенко, который готовился к съемкам 33 года - после знакомства с одним из прототипов сюжета, а материалы собирал более двадцати лет.

По его словам, "молодой Леонид Брежнев был именно таким, каким его сыграл Маковецкий", а Кяро специально учил немецкий язык, чтобы сыграть без дубляжа.

Сериал, утверждает автор, настолько достоверный, что по нему "можно учить историю".

Первые две серии уже доступны в онлайн-кинотеатрах KION и PREMIER.