Расписание выхода четвертого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix

Уже 30 октября состоится премьера четвёртого сезона сериала «Ведьмак». В продолжении роль Геральта из Ривии воплотил актёр Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла. Четвёртый сезон вновь будет основан на одноимённом цикле Анджея Сапковского — к своим ролям вернутся Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр) и Джои Бэти (Лютик).

Расписание выхода четвертого сезона сериала «Ведьмак»
В четвёртый сезон «Ведьмака» войдёт восемь эпизодов — все серии можно будет посмотреть в день выхода в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами.

  • Эпизод Дата выхода
  • 1-я серия 30 октября
  • 2-я серия 30 октября
  • 3-я серия 30 октября
  • 4-я серия 30 октября
  • 5-я серия 30 октября
  • 6-я серия 30 октября
  • 7-я серия 30 октября
  • 8-я серия 30 октября