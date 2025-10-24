Союз кинематографистов России запускает «Азбуку кино»

В Екатеринбурге с 1 по 5 декабря 2025 года пройдет масштабный образовательный проект для молодых кинематографистов «Азбука кино». В рамках пяти творческих лабораторий участники смогут пройти интенсивное обучение у известных мастеров и представить свои проекты на питчинге перед международным жюри.

Свердловское отделение Союза кинематографистов России объявило о запуске в Екатеринбурге серии киномастерских «Азбука кино», предназначенных для начинающих специалистов. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и получит площадки на Свердловской киностудии и в Доме кино.

В программе запланированы пять творческих лабораторий, которые будут вести признанные профессионалы индустрии. Например, режиссер Алексей Федорченко, художник-постановщик Марина Курчевская, обозреватель Светлана Хохрякова, режиссер и сценарист Михаил Местецкий, композитор Александр Пантыкин.

Ключевым событием станет питчинг анимационных проектов, где авторы смогут публично защитить свои идеи перед международным жюри и найти партнеров для реализации фильмов и сериалов.