«13 стульев», или Самые неожиданные экранизации романа Ильфа и Петрова

История о находчивом Остапе Бендере задолго до выхода на советский экран успела разлететься по заграничным киностудиям. В каких странах сюжет Ильи Ильфа и Евгения Петрова пришелся по душе режиссерам – в материале MIR24.TV.

Роман «12 стульев» был опубликован в начале 1928 года. И сценаристы поначалу не обратили внимания на остроумный текст. В 30-е годы прошлого века отечественное кино больше обращалось к историческим источникам и идеологически «правильным» личностям, являющим собой пример служения народу и отечеству, как Александр Невский или Василий Чапаев. А у Ильфа и Петрова – жизнь «маленьких» людей с мещанскими интересами. И главный герой – обаятельный, но жулик. С новой идеологией такие персонажи никак не попадали в одну «ноту». В 1948 году произведение и вовсе было запрещено. Заново его стали публиковать только с 1956 года.

За границей все было иначе. Фильмы по мотивам советских сатириков стали появляться именно там. Причем в титрах фамилии авторов частенько «забывали» указывать.

Польша и Чехословакия

Первыми заприметили приключенческую новинку режиссеры из Чехословакии и Польши. Мартин Фрич ныне считается одним из основоположников чешского кино. В 1933 году вместе с поляком Михалом Вашиньским они сняли первую в мире картину по мотивам «12 стульев». Надо отдать им должное, в самом начале в титрах зрители видят имена авторов литературного источника.

Название менять не стали, но так как никакой национализации имущества в их странах на тот момент не происходило, сюжет был адаптирован под местные реалии. Остап Бендер превращается в парикмахера Фердинанда Шуплатко и из Праги едет за наследством тетушки в Варшаву. Но обещанные 100 тысяч долларов оказываются в стульях, которые уже успели продать. Его компаньоном становится антиквар. В общем, денег главные герои тоже в итоге не получат.

Великобритания

В 1936 британская кинокомпания АТР выпустила комедийный мюзикл Монти Бэнкса Keep Your Seats, Please!, название которого перевели как «Пожалуйста, сидите!». Это строчка из забавной песенки. Под аккомпанемент банджо ее поет главный герой в автобусе, когда помогает перевозти козу под видом собаки. Своим пением он отвлекает внимание пассажиров и контролеров, заглушая своим голосом блеяние животного.

В титрах указано, что адаптация романа выполнена Бэйзилом Дином. Искомых стульев в фильме всего шесть, а Остап Бендер трансформировался в очаровательную Флорри.

Германия

Немецкие режиссеры за 97 лет со дня публикации «12 стульев» проявили к сюжету наибольший интерес, опередив по количеству снятых картин даже Россию.

В 1938 в нацисткой Германии выходит фильм «13 стульев». О советских писателях – ни одного упоминания. Сценаристы постарались с «заимствованиями» не только у литераторов, но и у коллег, снявших первую картину в 1933 году (о ней сказано выше): парикмахера повышают до владельца цирюльни, наследство превращается в 100 тысяч марок, однако они уже потрачены на благие цели. Но главные герои все равно обогатились за счет…изобретения чудодейственной смеси для роста волос.

В 1957 году уже в ФРГ появляется фильм австрийского режиссера Франца Антеля Das Glück liegt auf der Straße ( «Счастье лежит на улице»). Причем титры переведены на африкаанс. Ильфа и Петрова тут тоже не сочли нужным упоминать, но самое любопытное, что в открытых перечнях фильмографии Антеля эта работа нигде не упоминается.

В 1972 опять же в ФРГ выпускают телесериал «Рабе, Пилц и 13 стульев». Несложно догадаться, сколько в нем серий. Естественно, их количество совпадает с числом стульев!

В 2004 Ульрике Оттингер снял «12 стульев», сохранив основных персонажей и сюжет. По сложившейся немецкой традиции, нигде в титрах об Ильфе и Петрове ни словечка. Так как фильм на русском языке, а роли исполняют украинские актеры, создатели, видимо, решили, что зрители постсоветского пространства и так хорошо знают первоисточник.

Швеция

В негласном конкурсе самых неожиданных трактовок приз заслужила, безусловно, Швеция. В 1945 там создают национальную версию «13 стульев» по аналогии с соседями, а спустя 9 лет – «Семь черных бюстгальтеров». Как и почему стулья в сознании Геста Бернхарда трансформировались в элемент дамского белья, теперь не узнать. После начальных титров есть послание от съемочной группы, где они называют свою работу «безделушкой» и готовы к обвинениям в некой «аморальности». Но честно признаются: им было весело во время съемок. Тот случай, когда Ильф и Петров действительно лишние в сплоченном коллективе.

Бразилия и Куба

В хит-параде киноверсий отметилась Бразилия в 1957 с «13 стульями». Кубинский институт искусства и кинематографии в 1962 году оригинальное название менять не стал. Самые первые кадры – фотографии молодого Фиделя Кастро и сцен борьбы за независимость. И только потом начинается мультипликационная преамбула.

Как дружественная СССР страна, Куба бережно отнеслась к именам писателей. А персонажей режиссер Томас Гутьеррес Алеа просто «пересадил» из одной постреволюционной страны в другую: Ипполит Матвеевич Воробьянинов превратился в Ипполито Гариго, а Остап стал Оскаром.

Советский Союз – Россия

Самое любопытное, что самая первая экранизация в стране Советов состоялась только в 1966 году. Это был телеспектакль Александра Белинского, запечатленный Ленинградской студией телевидения. Музыку к нему написал Дмитрий Шостакович.

Поэтому в 1971 Леониду Гайдаю и в 1976 Марку Захарову снять что-то оригинальное было, наверное, весьма непросто, учитывая затейливую фантазию зарубежных коллег.

Последний раз к роману отечественные деятели культуры обращались 20 лет назад.

С миру по кадру

Сюжетом Ильфа и Петрова беззастенчиво пользовались многие иностранные режиссеры на протяжении десятилетий. США, Италия, Австрия попали в этот список тоже.

В 2011 году отличился Иран. Фильм «12 сидений» в родной стране запретили, потому что в сценарии упоминается бывший премьер-министр Амир Аббас Ховейда, который в реальности был казнен новыми властями. На экране он прячет ценные бумаги в сиденье автомобиля.

А самой новой экранизацией самого популярного произведения об Остапе Бендере можно считать работу литовского режиссера Альгирдаса Раманаускаса (Грейтая). Она вышла в прокат в 2016 году.