Появились трейлер и постер хитового сериала «Золотое дно 2»

Онлайн-кинотеатр START поделился тизер-трейлером второго сезона хитового сериала "Золотое дно" (18+) с Алексеем Гуськовым в главной роли.

Также к нему прилагается персонажный постер с героем Гуськова - главой семьи Градовых Юрием.

В новом сезоне бизнес-империя "Галактика" оказывается в уязвимом положении, угрозы нависают со всех сторон, появляются новые враги. Одновременно семейные узы Градовых трещат по швам.

В ролях также: Юлия Снигирь, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Марина Ворожищева, Наталия Вдовина и другие.

Сценаристы - Сергей и Дмитрий Минаевы, режиссер - Илья Ермолов.

Даты премьеры пока нет.