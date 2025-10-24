По данным ВЦИОМ, комедия — любимый жанр молодых россиян в возрасте от 14 до 35 лет. «Лента.ру» составила топ-25 лучших комедий 2025 года, а также список самых ожидаемых новинок кино в этом жанре.

Российские

«Сводишь с ума»

Жанр: фэнтезийная комедия, мелодрама

Режиссер: Дарья Лебедева

Сценаристы: Дарья Лебедева, Олеся Лихачева

Продюсеры: Георгий Шабанов, Люся Дадальян, Ашот Месропян

Дата выхода: 9 октября 2025

Возрастное ограничение: 16+

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,5

Рейтинг IMDb: 8,1

Отчаявшись найти жилье, эсэмэмщица Алиса (Мила Ершова) и тусовщик Ваня (Юрий Насонов) идут на хитрость: выдают себя за семейную пару, чтобы арендовать просторную квартиру в историческом центре Петербурга. План срабатывает, но вот делить жилплощадь они не готовы. Их спор порождает две реальности: в одной квартиру получает Алиса, в другой — Ваня.

Единственный портал между этими вселенными — зеркало в ванной, превратившееся в магическое окно. Через него герои наблюдают за жизнью друг друга: Алиса — за бесшабашными тусовками Вани, а Ваня — за ее драматичным романом с начальником.

Друзья советуют обоим обратиться к психиатру, но эта странная связь через зазеркалье превращается в необычную дружбу, где каждый помогает другому разобраться в собственной жизни.

«Мой папа — медведь»

Жанр: комедия, семейный

Режиссер: Максим Максимов

Сценарист: Александр Бережной

Продюсеры: Андрей Липов, Максим Максимов, Надежда Мотина

Дата выхода: 31 июля 2025

Возрастное ограничение: 6+

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,1

Рейтинг IMDb: 4,2

Маша (Ева Смирнова) недавно отметила 11-летие, но уже чувствует, что детство от нее ускользает. Чтобы отвлечь дочь от гаджетов и научить ее ответственности, отец (Борис Дергачев) забирает Машу в лесной домик. Их уединенный отдых обрывается в один миг, когда вместо папы из чащи к девочке выходит огромный медведь.

Теперь Маше предстоит проявить невероятную смелость и смекалку, чтобы приручить дикого зверя и разгадать тайну исчезновения отца. Это испытание станет для героини настоящим открытием: она не только найдет в себе новые силы, но и поймет, что значит по-настоящему ценить близких.

«Артек. Сквозь столетия»

Жанр: фэнтези, приключения, семейный

Режиссеры: Карен Захаров, Армен Ананикян

Сценаристы: Армен Ананикян, Евгений Вихарев, Медина Караева

Продюсеры: Армен Ананикян, Михаил Галустян, Екатерина Тишкова

Дата выхода: 12 июня 2025

Возрастное ограничение: 6+

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,7

Рейтинг IMDb: 4,0

Митя Неверовский (Тимофей Попович) — прямой потомок легендарного генерал-лейтенанта, но для своих родителей он — сущее наказание. Юноша наплевательски относится к истории своего рода и не ценит знаменитых предков. В надежде его образумить, родители (Ольга Красько и Дмитрий Миллер) отправляют Митю в «Артек». Оказавшись в лагере, мальчик скучает, единственная его мечта здесь — выступить на легендарной «Артек-Арене» в качестве рэп-исполнителя.

Грезы о славе оборачиваются испытаниями: нечаянно попав вместе с другом Птичкиным (Роман Постовалов) в 1925 год, герои совершают роковую ошибку и оказываются в 1812 году. Теперь им предстоит не только исправить свое прошлое, но и спасти будущее, ведь из-за вмешательства в ход истории под угрозой исчезновения оказывается и «Артек», и жизнь самого Мити.

«Батя 2. Дед»

Жанр: комедия

Режиссер: Илья Учитель

Сценаристы: Алексей Литвиненко, Антон Зайцев, Павел Тихомиров

Продюсеры: Вадим Верещагин, Антон Зайцев, Артем Логинов

Дата выхода: 3 апреля 2025

Возрастное ограничение: 18+

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,6

Рейтинг IMDb: 6,1

Действие происходит в трех разных эпохах: в наши дни, 1990-е и 1940-е годы. В настоящем Макс (Стас Старовойтов) и его жена Ирина (Надежда Михалкова) находятся на грани развода. Приехав забрать сына Диму (Севастьян Бугаев) на каникулы, Макс с ужасом обнаруживает, что мальчик сбежал из дома.

Вскоре выясняется, что Дима отправился к отцу Бати — Деду (Евгений Цыганов). По дороге в деревню взволнованный Макс вспоминает, как в детстве сам был отправлен к Деду во время разлада между родителями. Параллельно с основным сюжетом зритель увидит трогательную историю любви самого Деда и его будущей жены.

«Туда»

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Иван Петухов

Сценарист: Иван Петухов

Продюсеры: Лала Рустамова, Тимур Асадов, Мария Затуловская

Дата выхода: 15 мая 2025

Возрастное ограничение: 16+

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,5

Рейтинг IMDb: 6,1

Молодой и жизнерадостной актрисе Вере (Ирина Старшенбаум) в голову приходит безумная идея — отправиться из Москвы в Уфу на такси. Она общительна, энергична и смотрит на мир с безудержным оптимизмом.

Ее водитель Вадим (Петр Федоров) — полная ей противоположность. Молчаливый и серьезный, он намерен просто выполнить свою работу, избегая любых лишних разговоров. Однако Вере не составит труда нарушить его планы. Впереди — 1500 километров дороги, на протяжении которых она станет для него не только попутчицей, но и главной собеседницей, а возможно, и кем-то большим.

«Знакомство родителей»

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Иван Капитонов

Сценаристы: Иван Капитонов, Святослав Подгаевский, Ирина Ходюш

Продюсеры: Иван Капитонов, Святослав Подгаевский, Георгий Шабанов

Дата выхода: 6 февраля 2025

Возрастное ограничение: 18+

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,4

Рейтинг IMDb: 5,6

Федя (Тарас Шевченко), выросший в детском доме, сумел вопреки всему построить успешный бизнес. В его жизни появляется Полина (Анастасия Талызина) — девушка из состоятельной семьи. Однако отец-олигарх, гордящийся своим царским происхождением (Константин Хабенский), не одобряет выбор дочери. Он считает социальное положение Феди и его неизвестную родословную недостойными их семьи.

Отец выдвигает ультиматум: он даст согласие на брак, только если Федя представит семье своих настоящих родителей, которых он никогда не знал. Понимая, что задача почти невыполнима, молодой человек все же отправляется на поиски, ведь на кону стоит его любовь и будущее счастье.

«Плагиатор»

Жанр: комедия, музыка, фэнтези

Режиссер: Антон Мегердичев

Сценаристы: Илья Шиловский, Светлана Шиловская, Виталий Боровик

Продюсеры: Рубен Дишдишян, Юлия Иванова, Арам Мовсесян

Дата выхода: 10 июля 2025

Возрастное ограничение: 18+

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,4

Рейтинг IMDb: 5,7

Егору (Роман Евдокимов) 30, и он застрял на работе в караоке, подпевая гостям, в то время как сам мечтает о собственных хитах и жизни с Юлей (Стася Милославская), чей отец-миллионер против их отношений. Все меняется, когда герой находит в своем шкафу портал в 1991 год. Исполняя в прошлом будущие суперхиты, Егор мгновенно становится звездой. У него рождается гениальный план по созданию идеального будущего, но каждая правка в прошлом оборачивается непредсказуемыми и шокирующими последствиями в настоящем.

«Ритмы мечты»

Жанр: комедия, семейный

Режиссер: Ирина Боровская

Сценарист: Ирина Боровская

Продюсеры: Сергей Меняйкин, Юлия Герасимова, Владлена Рекст

Дата выхода: 21 августа 2025

Возрастное ограничение: 6+

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,3

Рейтинг IMDb: 5,2

Юная Варя (Алиса Меняйкина) мечтает покорить главный танцевальный конкурс страны. Она скрывает, что глухая, но эта тайна раскрывается накануне финала, из-за чего на девочку обрушивается шквал непонимания и предрассудков.

Варя встречает Ника (Матвей Кулагин) — талантливого танцора и известного блогера. Вместе они начинают готовиться к соревнованию, и их профессиональный союз постепенно перерастает в крепкую дружбу, а затем — во что-то большее.

Их ждет серьезное испытание: мать Ника (Екатерина Вилкова), влиятельная бизнес-леди, лишает их финансовой поддержки, а общественное мнение ставит под сомнение талант Вари. Но, поддерживая друг друга, они учатся бороться со стереотипами и идти к своей цели.

«Три свадьбы и один побег»

Жанр: комедия

Режиссер: Кирилл Логинов

Сценарист: Алиса Габлия

Продюсеры: Анна Шалашина, Елена Ткачук, Олег Шашков

Дата выхода: 11 сентября 2025

Возрастное ограничение: 16+

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,9

Рейтинг IMDb: 7,4

В абхазском селе Хуап живет бунтарка и проказница Амра (Полина Денисова), которая заканчивает школу и мечтает стать актрисой. Правда, ее матери нет до этого дела — все ее заботы лишь о том, как удачно выдать замуж двух старших сестер Амры.

Девушка обманом подает документы в актерский вуз, убедив мать, что поступает в медицинский. Когда обман раскрывается, разочарованная мать заявляет, что займется судьбой Амры только после того, как выдаст замуж старших дочерей.

Теперь, чтобы осуществить свою мечту, Амре нужно либо ускорить замужество сестер, либо найти в себе смелость сбежать из дома.

«Не одна дома 2»

Жанр: комедия, приключения, семейный

Режиссер: Митрий Семенов-Алейников

Сценаристы: Александр Бережной, Дмитрий Борисов

Продюсеры: Андрей Липов, Максим Максимов, Надежда Мотина

Дата выхода: 3 июля 2025

Возрастное ограничение: 6+

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,1

Рейтинг IMDb: 4,3

Маша (Милана Хаметова) вместе с отцом (Давид Манукян) отправляется в летнее путешествие на автодоме. Три года назад родители пообещали дочери, что будут больше времени проводить вместе, и с тех пор такие поездки на природу стали семейной традицией. Но Маша уже выросла, и ей стало скучно проводить столько времени с взрослыми.

В дороге Маша встречает подростков, которые едут на автобусе в летний лагерь. Она знакомится с девочкой, которую тоже зовут Маша. Они решают поменяться местами: наша героиня отправляется в лагерь, а ее новая знакомая спокойно возвращается домой.

Зарубежные

«Кудрявая любовь»

Страна: Южная Корея

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Намгун Сон

Сценаристы: Чи Чхун-хи, Ван Ду-ри, Намгун Сон

Продюсеры: Пак Чи-ен, Квак Хи-джин, Ли Ган-джин

Дата выхода: 29 августа 2025

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,0

Рейтинг IMDb: 7,1

Пусан, 1998 год. Старшеклассница Пак Сэ-ри (Щин Ын-су), поклявшаяся никогда больше первой не приглашать парней на свидание, решает нарушить свое правило ради школьного красавчика, в которого влюблены почти все девчонки. К такому ответственному шагу нужно основательно подготовиться, а именно — выпрямить непослушные вьющиеся волосы.

Единственный салон, где это сделают с гарантией, держит мама Хана Юн Сока (Кон Мён) — нового одноклассника девушки, который на днях сломал ногу и чуть не утонул. Сэ-ри начинает помогать Юн Соку в обмен на бесплатную процедуру выпрямления волос.

«Патруль. Последний приказ»

Страна: Казахстан

Жанр: комедия

Режиссер: Рустем Омаров

Сценаристы: Рустем Омаров, Ильхан Исхакбаев, Медет Аманбаев

Продюсеры: Рустем Омаров, Акылбек Досжанов, Саида Игенбек

Дата выхода: 10 апреля 2025

Возрастное ограничение: 18+

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,3

Рейтинг IMDb: 5,5

В Абайскую область приезжает президент, и руководители государственных ведомств пребывают в легкой панике. Переживает и начальник местной полиции, которому предстоит организовать сопровождение для главы государства. В президентском кортеже мечтают оказаться все полицейские города Семей, но их шеф невысокого мнения о своих кадрах: один путает тормоз с газом, другой забывает, где припарковал служебный автомобиль. В итоге почетная миссия ложится на плечи лучших сотрудников отдела, Рената и Диму, которые, впрочем, тоже постоянно совершают ошибки и попадают в неприятности.

«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Страна: Великобритания, Франция, США

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Режиссер: Майкл Моррис

Сценаристы: Дэн Мазер, Эби Морган, Хелен Филдинг

Продюсеры: Тим Беван, Эрик Феллнер, Джо Уоллет

Дата выхода: 12 февраля 2025

Возрастное ограничение: 18+

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,3

Рейтинг IMDb: 6,5

Новый фильм о Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер). Картина рассказывает о событиях, которые происходят спустя несколько лет после гибели мужа главной героини — Марк Дарси (Колин Ферт) не пережил гуманитарную миссию в Судане.

Пытаясь жить дальше, Бриджит выходит на работу и даже регистрируется в приложении для знакомств, где встречает молодого красавца. Теперь матери-одиночке предстоит совмещать дом, работу и новые отношения, поддерживать сына, тоскующего по отцу, а также противостоять осуждению со стороны безупречных мамочек из его школы.

«Бабули»

Страна: США

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Стивен Чбоски

Сценаристы: Лиз Макки, Джоди Скаравелла

Продюсеры: Гиги Притцкер, Рэйчел Шэйн, Джек Тернер

Дата выхода: 30 апреля 2025

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,1

Рейтинг IMDb: 6,8

После смерти матери житель Бруклина Джо Скаравелла (Винс Вон) отправляется на старый рынок на Статен-Айленде, чтобы почтить память мамы и бабушки. Поскольку у итальянца семья прочно ассоциируется с застольем, он выкупает помещение, чтобы открыть там ресторан, в котором поварами будут настоящие итальянские бабушки.

Страна: США, Канада

Жанр: комедия, криминал, детектив, боевик

Режиссер: Акива Шаффер

Сценаристы: Дэн Грегор, Даг Мэнд, Акива Шаффер

Продюсеры: Эрика Хаггинс, Сет Макфарлейн

Дата выхода: 30 июля 2025

Возрастное ограничение: 16+

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,2

Рейтинг IMDb: 6,5

Обезвредив грабителей банка, Фрэнк Дребин-младший (Лиам Нисон) разрушил полздания, за что его отстраняют от дела и переводят на новое задание — расследование автомобильной аварии, которая унесла жизнь сотрудника технологической компании. Опытный полицейский начинает подозревать, что эти события связаны, когда судьба сталкивает его с Бэт (Памела Андерсон) — сестрой погибшего, которая пишет популярные детективы.

Какие еще зарубежные комедии вышли в 2025 году

«Обезьяна» — саркастический хоррор от режиссера «Собирателя душ»;

«Влюбленные глаза» — черная комедия-ужасы с рейтингом 18+;

«Как бы беременна» — драматическая комедия от Netflix;

«Смерть единорога» — комедия с элементами хоррора с Дженной Ортегой в главной роли;

«Главы государств» — комедийный боевик с Джоном Синой и Идрисом Эльбой;

«Новокаин» — американская комедия-боевик с рейтингом 18+;

«Minecraft в кино» — экранизация видеоигры с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа в главных ролях;

«Чумовая пятница 2» — продолжение любимой комедии с Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан;

«Нескромные» — американская комедия с Дакотой Джонсон и Кайлом Марвином, которую создатели назвали «неромантической»;

«Супруги Роуз» — британская комедия о жизни «образцовых» супругов с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман.

Ожидаемые премьеры

