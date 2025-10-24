Мультсериал «Три кота» отметил юбилей

Создатели мультсериала «Три кота», работая над каждой серией, пропускают через внутреннего цензора характеры и ситуации, в которые попадают герои, мультфильм можно смело показывать детям — ничего плохого в него попасть не могло, сказал НСН Дмитрий Высоцкий.

Мультсериал «Три кота» родился из разрозненных рисунков одного из создателей, команда даже не ожидала, что история проекта окажется столь долгой, но 10 лет работы над мультфильмом пролетели незаметно, а впереди еще много историй, которые порадуют юных зрителей. Об этом НСН заявил создатель и режиссер мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий.

Мультфильм «Три кота» отметил круглую дату — ровно десять лет назад, 24 октября 2015 года, вышла первая серия мультсериала. Высоцкий признался, что создатели «Трех котов» не ожидали, что история их детища окажется столь долгой.

«У мультсериалов и у анимации вообще жизнь дольше, чем у кино. Было, конечно, подозрение, что "Три кота" будут существовать дольше, чем один сезон, но что мультсериал продержится десять лет, конечно, мы не ожидали. То, что эти десять лет пролетели так мгновенно, — это тоже полная неожиданность. Эта цифра не вяжется с тем, к чему привык, — как и с собственным возрастом, наверное. Но теперь мы готовы замахнуться еще на десять лет, и пролетят они так же незаметно!» — сказал Высоцкий.

Собеседник НСН рассказал, что история мультсериала началась с хобби художественного постановщика мультсериала Андрея Сикорского.

«Мой друг, коллега, однокурсник и художественный постановщик "Трех котов" Андрей Сикорский всю жизнь с института рисовал всяких котиков — открытки с котами и так далее. Их накопилось такое количество, что для меня это перешло в состояние того, что я стал думать, что с ними делать. Наступил момент, когда стало ясно, что это ряд персонажей, что с ними можно создавать истории. Потом их осталось только упростить до такой степени, чтобы их мог повторить даже ребенок. Из простой цифры 3 и из названия е-мейла tricota@.ru появился сериал "Три кота"», — добавил он.

Высоцкий отметил, что из всех персонажей ему ближе всего Папа, — тем более, что режиссер и сам недавно стал отцом.

«Поскольку мне приходится через себя пропускать характер и ситуацию каждого из героев и буквально вживаться в образ, мне одинаково дороги все. Но кривляться и шутить мне удобнее всего, когда я нахожусь в шкуре Папы. Тем более, что я сам недавно стал папой, и это, наверное, дополнительный стимул. Для меня это, наверное, любимый персонаж. Мультфильм "Три кота" теперь будет полезен и дома, он станет хрестоматией семейной жизни для нас самих. Все, что туда вкладывалось, — это из собственного опыта, ничего плохого туда попасть не могло, отсеялось через сито внутреннего цензора. Поэтому дети могут смело смотреть и учиться, и собственные в том числе», — заверил собеседник НСН.

В заключение режиссер обратился с напутствием к молодым коллегам, которые только начали свой путь в анимации.

«Делайте все, что угодно, все, что в голову взбредет. Слушайте только себя. Желательно опираться только на собственное мнение, в крайнем случае — на круг близких друзей. И это самое важное. Очень повезет, если рядом окажется хороший учитель, но тут без гарантий. Научить ничему нельзя: научиться можно, подсмотреть можно, но человек все равно выдает ровно то, на что способен лично он, — его душа, его мозги, сердце и так далее. Все внутри себя. Нейросети этого не заменят, но, возможно, здорово помогут, поэтому, конечно, к этому прекрасному новому инструменту надо присматриваться, пользоваться им — не полагаться полностью, но использовать обязательно надо», — подытожил он.

