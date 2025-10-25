Какие новые фильмы уже можно посмотреть онлайн

Марго Робби и Колин Фаррелл путешествуют по своим воспоминаниям, группа молодых людей отправляется на смертельную прогулку ради исполнения желаний, юная дворянка влюбляется в своего опекуна, а фанат становится одержим дружбой с поп-звездой. Завариваем тёплый чай и смотрим новое кино, ставшее доступным в сети.

Большое смелое красивое путешествие (18+)

Режиссёр: Когонада

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.5

Время: 1 час 48 минут

О чём фильм. Дэвид (Колин Фаррелл) и Сара (Марго Робби) познакомились на свадьбе из общего друга. Хоть между ними и возникает симпатия, они решают, что лучше не рисковать своими сердцами и разбежаться, пока не случилась беда. Вскоре необычный GPS-навигатор предлагает Дэвиду отправиться в "большое смелое красивое путешествие". Спутницей в нём становится та самая Сара. Загадочный голос приводит молодых людей в лес, где за красной дверью скрываются воспоминания из их прошлого. Школа, где Дэвиду первый раз разбили сердце, больница, где умирает мама Сары - героям предстоит заново пережить и худшие, и лучшие моменты их жизни, чтобы понять, что мешает быть счастливыми.

Что интересного. Фэнтезийная мелодрама сочетает в себе абстрактные миры Хаяо Миядзаки и мелодрамы 1990-2000-х годов. Кстати, во время съёмок фильма Марго Робби была беременна, поэтому Колин Фаррелл, заботясь о партнёрше, после каждого съёмочного дня готовил для неё сэндвичи. Оба актёра являются номинантами на премию "Оскар".

Кому не понравится. Какой бы шикарной не была картинка в фильме, если вы не любите ванильные истории, где в финале люди, знакомые пару часов уже целуются и клянутся в вечной любви (непонятно зачем), то фильм вас вряд ли убедит. К тому же, в сети уже есть мнения, что герои Робби и Фаррелла, хоть и находятся в кадре вместе, большая часть их путешествия по прошлому проходит изолированного друг от друга. Они не работают в команде, не узнают друг друга, но почему-то (естественно) по итогу жить врозь уже не в силах.

Долгая прогулка (18+)

Режиссёр: Фрэнсис Лоуренс

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 1 час 48 минут

О чём фильм. Альтернативное будущее. В США ежегодно проводится соревнование "Долгая прогулка" - изнуряющий марафон, состоящий из дистанции в 670 километров. 100 юношей в возрасте 16 и 17 лет должны пройти это расстояние со скоростью не ниже пяти километров в час. Если марафонец сбавляет скорость или останавливается и не возобновляет движение после трёх предупреждений, то получает выстрел в голову. Победитель выигрывает крупную сумму денег, а всё его желания будут исполняться до конца жизни.

Что интересного. Фильм снят по мотивам одноимённого романа 1979 года короля ужасов Стивена Кинга. Всего книгу хотели экранизировать три раза до того, как за проект взялся режиссёр Фрэнсис Лоуренс. Съёмки проходили в Манитобе. Актёр Купер Хоффман - исполнитель главной роли - рассказал, что ему и его коллегам приходилось преодолевать по 15 миль в день даже в 40-градусную жару. В общей сложности актёры действительно прошли те самые злосчастные 670 километров. Фанаты саги "Голодные игры" (18+) и те, кто видел фильм "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?" (18+) по роману Хораса Маккоя, наверняка, оценят антураж киноновинки - безысходность, погоня и постоянный контроль, от которого, кажется, что невозможно избавиться.

Кому не понравится. Если вы не фанат антиутопий, так как считаете, что в нашем мире и так много жестокости, то вряд ли вам придётся по вкусу гнетущая атмосфера "Долгой прогулки".

Семейное счастье (16+)

Режиссёр: Стася Толстая

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.8

Время: 1 час 21 минута

О чём фильм. Юная Маша (Евгения Леонова) рано теряет родителей и остаётся на попечении друга своего отца Сергея Михайловича (Евгений Цыганов). Вдали от города и высшего света, в поместье Покровское, Маша выросла и превратилась в прекрасную девушку. Здесь между 37-летним опекуном и его 17-летней подопечной вспыхивает любовь, и мужчина ведёт её под венец. Со временем в браке пара сталкивается с ревностью, недоверием и непонимание друг друга. И чувство, которое когда-то заставило их выбрать друг друга, начинает меняться вместе с героями.

Что интересного. Потомки Толстого взялись за переосмысление его творчества - одноимённый роман русского классика сняла жена праправнука писателя Ивана Толстого. Это не классическая экранизация романа, а демонстрация того, как исчезает романтизация неравных отношений. А у женщины, которая жила и дышала одним супругом, считая его любовь панацеей от всего, просыпаются свои желания и цели. Чаще всего это приводит к разрушению отношений. Интересно, что роман Толстой написал от первого лица молодой девушки - нечастое явления в творчестве Льва Николаевича. Сам же роман классик считал настолько неудачным, что после его публикации даже хотел навсегда уйти из литературы. Съёмки картины, кстати, проходили в селе Пирогово Тульской области, где находится филиал музея "Ясная поляна". В фильме также снялись Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Владислав Ценёв, Елена Морозова и другие. А Евгений Цыганов за роль в картине получил приз за лучшую мужскую роль на Московском международном кинофестивале 2025 года.

Кому не понравится. Тем, кто считает, что в драме об отношениях, тем более осуждаемых обществом, должны кипеть страсти и биться посуда. В кино Стаси Толстой этого нет. "Семейное счастье" - это тихая история о том, что если влюблённость прошла, это вовсе не значит, что и любовь тоже.

Прилипала (18+)

Режиссёр: Алекс Рассел

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 1 час 40 минут

О чём фильм. Мэттью (Теодор Пеллерен) - типичный неудачник, тихоня, который любит снимать всё на камеру. Он работает продавцом в лос-анджелесском бутике. Как-то в его смену в магазин зашла восходящая поп-звезда Оливер (Арчи Мадекве), а Мэттью удачно включил в этот момент трек певца. Этим он привлёк к себе внимание знаменитости. Интерес Оливера к Мэттью возрос после того, как продавец притворился, что совершенно не знает, кто перед ним стоит. Привыкший совершать спонтанные поступки певец приглашает Мэттью за кулисы на своём следующем концерте. Постепенно бывший продавец становится частью близкого круга поп-звезды, его популярность растёт, как и влияние на Оливера. И тихоня готов на всё, чтобы продолжать и дальше оставаться рядом со знаменитостью.

Что интересного. "Прилипала" - режиссёрский дебют Алекса Рассела. Он решил показать двойственность натуры человека: как под маской наивности может скрываться социальный хамелеон, способный на холодный расчёт. Кстати, концертные сцены в фильме снимались на реальных вечеринках, где диджеил один из актёров фильма Зак Фокс. Когда веселье достигало своей кульминации, Зак говорил, что его друг снимает фильм и призывал публику отрываться, как в последний раз. В эти моменты на сцену выбегал исполнитель роли певца Оливера Арчи Мадекве и выступал перед публикой, а операторы вели съёмку. После каждой песни Мадекве переодевался.

Тем, кто и так насмотрелся фильмов о закулисье звёздной жизни, где побеждает тот, кто умеет лучше притворяться. Кто-то, возможно, при просмотре картины позлорадствует и успокоится, а кто-то лишний раз разочаруется в людях, и это лишь выбьет его из колеи.