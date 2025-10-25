Топ-5 новинок сериалов, которые можно посмотреть этой осенью

В программе четвертого фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон", который проходит на Роза-Хуторе рядом с Сочи, - сериалы и фильмы, в создании которых принимали участие онлайн-кинотеатры, - в конкурсе 17 проектов. Обозреватель "РГ" составила свой топ сериалов - все они в скором времени выйдут к зрителям, где именно - указано после каждого. А имена лауреатов - на фестивале зрительское голосование - можно найти в конце этого материала.

© кадр из фильма «Искусство падения»

1. "Искусство падения". Режиссер Мигель

Сериал способен покорить свежим взглядом и новым подходом к рассказу истории. То, что режиссер-дебютант - известный хореограф - позволяет ему высказываться на языке танца. Это как если бы сериал "Балет" сняла Алла Сигалова, а не Евгений Сангаджиев.

Сюжет - закулисье, перипетии мира танца. Несколько линий, главных героев. Сам Мигель в сериале, в кадре присутствует в виде альтер-эго - Фила (Артур Астман) - основателя и руководителя собственной школы танцев. Старание прославиться, доказать свое, непонимание близких, грань между искусством и телешоу, где платят много и дарят минуты славы. Самые сильные эмоции героев вытанцованы с большим мастерством - фантазия зрителя также работает на сто процентов. Хорошая работа Линды Лапиньш. Весьма выразительны танцоры. И в первую очередь бросается в глаза их желание пробовать себя в чем-то новом, и радуешься от присутствия новых незамыленных и непримелькавшихся лиц. Стоит отметить Дмитрия Щебета, Анну Цыганкову и Илью Прелина. Сериал привлекает перекличкой мастера слова - автора сценария Дарьи Грацевич и мастера танца - Мигеля. Они не просто дополняют друг друга - их творчество и талант перетекают от одного к другому - кажется, что они ведут мяч, и он в итоге оказывается в корзине.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Okko.

2. "Отпечатки". Режиссер Сергей Филатов

Сама тема - бывшие детдомовцы и их адаптация уже не оставляет зрителя равнодушным. Детдом "батор" (от слова "инкубатор" - так его называют воспитанники) показан и как тюрьма, и как школа, в которой присутствует буллинг, одновременно. Дети выросли. Кто выжил - адаптировался как смог. И вот в этих условиях проявляется детектив с заходом в маньячно-серийную ситуацию. Оксана Акиньшина отлично играет свою роль Яны - бывшей детдомовки, а ныне - следователя. Можно снова зафиксировать, как растет на глазах актер Дмитрий Чеботарев. Грубоватый жлоб-мент - таким мы этого красавца еще не видели. Анна Богомолова, Полина Кутепова - актерские работы с полной самоотдачей. Иван Фоминов в роли персонажа - загнанного зверя очень хорош.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр KION.

3. "Полураспад". Режиссер Максим Свешников

Сериал о секретных испытаниях атомной бомбы, которые проводились в послевоенные годы на территории нашей страны. По сюжету героиня Анны Михалковой во времена перестройки едет - впервые в жизни - проводить журналистское расследование. В место, где жил ее отец, с которым они много лет не общались. До этого ей - Надежде Келлер - поручали писать про консервы и делать кофе с пеночкой. Главный редактор издания "Вестник комсомола" Филипп Янковский не очень рад отправлять сотрудницу. Но она его ставит в безвыходное положение.

Параллельно показано, как в послевоенное время живет отец героини (его играет Петар Зекавица, и это - одна из самых лучших ролей артиста), ссыльный писатель. Он вынужден, должен уехать из того места в Оренбургской области, где живет с женой и дочкой, и ... не может этого сделать. "Я писал сценарий о людях", - сказал Олег Маловичко, представляя сериал. Так и получилось. Видны мотивация, идеология, приспособленчество или геройство каждого персонажа.

В сериале играют Ксения Трейстер, Мила Ершова, Максим Стоянов и другие.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Okko.

4. "Тоннель", режиссер Флюза Фархшатова

Сериал из категории ход вторичен, но остальное - попытка сделать свое-необычное. Причем довольно удачная. Вторичность хода - граница между двумя странами.

Главная героиня в исполнении Елизаветы Боярской - принципиальный сотрудник таможни. Про таможенниц снято не так много. И в начале первой серии "Тоннеля" подробности о каждодневной работе таможни и границы - верный способ затянуть зрителя.

Два актера в сериале - короли отрицательного обаяния в современном российском кино. Это Мамука Патарава и Александр Аверин. Боярская играла уже, например, следователя - яркая, запоминающаяся работа в сериале "Ворона". Но в "Тоннеле" она другая. Создает тип женщины-полицейского. Она не говорит, а допрашивает, все контролирует. Давить, при этом строго следуя букве закона - вот это получается у нее лучше. Ее попытки выглядеть хорошей матерью и женой нелепы. Зато на такую можно положиться. При каких условиях она переступит черту, перейдет границу? Тут та же интрига, что и в сериале "Ваша честь", где от закона отступает суровый честный и уважаемый судья.

Где смотреть:монлайн-кинотеатр Kion.

5. "Встать на ноги", режиссер Павел Тимофеев

Снимать инклюзивные проекты о людях с особенностями развития сейчас в тренде. Иногда раздражает, когда авторы явно создают конъюнктурное произведение, но тут - другой случай. Главные герои - отец и дочь, их играют Гоша Куценко и Мила Ершова. Он 20 лет провел на зоне - взял на себя вину за подельников. А она попала в детстве в аварию и не может передвигаться самостоятельно. Оба вынуждены жить под одной крышей и находить взаимопонимание. Это дается им с трудом, но на другой чаше весов - одиночество. Станут ли они по-настоящему родными людьми?

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Okko.

Список для просмотра

Лауреаты фестиваля "Новый сезон"-2025

"Лучший трейлер платформы" - онлайн-кинотеатр Kion.

"Герой нового сезона" - Гоша Куценко, сериал "Встать на ноги", Okko.

"Героиня нового сезона" - Анна Михалкова, сериал "Полураспад", Okko.

"Лучший фильм" - "Семьянин", Start.

"Самый ожидаемый сериал" - "Встать на ноги", Okko.

"Открытие сезона" - Мигель, за режиссерский дебют, сериал "Искусство падения", Okko.

Награда от Попечительского совета фестиваля - "СпецпрИз", сериал "Феофан", Start.