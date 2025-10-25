Завершены съемки мини-сериала по Стивену Кингу

Шоураннер предстоящего мини-сериала «Кэрри» Майк Флэнаган («Призрак дома на холме») объявил, что съёмки проекта завершены. Пост об окончании производства шоу он опубликовал на своей странице в соцсетях.

© Чемпионат.com

Режиссёр написал, что съёмки сериала подарили ему одни из лучших впечатлений за всю карьеру. Он отметил, что не может дождаться, когда зрители смогут посмотреть шоу.

© Соцсети

«Наш последний день съёмок "Кэрри". Это были одни из лучших впечатлений в моей карьере, один из лучших актёрских ансамблей, с которыми я работал, и уже один из моих любимых проектов. Не могу дождаться, когда вы увидите, что мы сделали».

«Кэрри» от компании Amazon выйдет на стриминговом сервисе Prime Video в 2026 году. Главную роль сыграла Саммер Х. Хауэлл («Хэллоуин. Ночной кошмар»). Сюжет повествует о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности.

Оригинальный роман Стивена Кинга уже несколько раз экранизировался: первый фильм по нему вышел в 1976 году — тогда режиссёром выступил культовый постановщик Брайан Де Пальма («Лицо со шрамом»). В 2013 году вышла другая картина по роману, под названием «Телекинез», с Хлоей Грейс Морец в главной роли. Ленту низко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил 51% свежести от обозревателей и 44% от зрителей.