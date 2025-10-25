Рецензия на фильм «Человек-бензопила: История Резе»

Жестоко и на удивление трогательно.

«Человек-бензопила» — одно из самых популярных аниме в истории. Только у заставки первого сезона 158 млн просмотров на YouTube, а оценки зрителей удивительно высокие. В чём секрет?

В драйвовых и хорошо поставленных сражениях, где герои побеждают чудом и на последнем издыхании. В наглухо отбитых персонажах, у каждого из которых своя яркая черта. В самой мифологии мира, что превращает людские страхи в демонов — будь то паника из-за бензопил или чрезмерного контроля.

При этом «Человек-бензопила» пока остаётся весёлым аниме и не раскрывает истинного лица — опустошающего и местами мерзкого. Зато полнометражка «История Резе» как минимум намекает на безумные испытания, ожидающие Дэндзи. Эти намёки поданы столь зрелищно и драматично, что аниме впору назвать лучшим в году.

«Человек-бензопила: История Резе»: главное об аниме

Название: «Человек-бензопила: История Резе» (Chainsaw Man: Reze Arc).

Режиссёр: Тацуя Ёсихара.

Актёры: Кикуносукэ Тоя, Рэина Уэда, Томори Кусуноки и другие.

Дата выхода в России: 24 октября 2025 года.

Жанр: аниме, фэнтези, боевик.

Страна: Япония.

«Человек-бензопила: История Резе»: где смотреть?

24 октября аниме вышло в мировой прокат. В России пройдут официальные показы, но точные даты пока неизвестны.

Любовь ранит сильнее демонов

Полнометражку трудно обсуждать без спойлеров. Если говорить поверхностно, то «История Резе» — о зрелищных сражениях и сложных отношениях. Эти действа минимально продвигают основной сюжет, зато всерьёз меняют Дэндзи. Именно здесь герой узнает: порой любовь ранит сильнее жестокого демона.

В «Человеке-бензопиле» ещё не показывали по-настоящему сложных отношений, только намекали на грядущие страсти. Герои влюблялись, творили бесчинства, погружались в безумие, пробуждали скрытые силы — и затем заливали арены кровью. В «Истории Резе» такое тоже есть, но фундамент на порядок глубже, а отношения — многограннее.

Если выбирать основную идею аниме, то оно об искренней доброте, которая даже чёрное делает белым. Там, где не работают кулаки и кинжалы, любовь становится идеальным оружием. Это неожиданный посыл для аниме, где демон-бензопила сражался с демоном-зомби. При этом подана идея красиво, трогательно и с присущим франшизе мраком. Сюжет вдохновит и ошарашит предательством, подведёт к победе и отберёт её, а к финалу вообще разобьёт сердце.

В такой эмоциональности главное отличие «Истории Резе» от «Бесконечного замка», другого популярного аниме 2025-го. Последнее стоит смотреть ради беспрерывного экшена и предыстории Аказы. Этих плюсов хватило, чтобы полнометражка по «Истребителю демонов» собрала невероятную кассу, но она быстрее выветривалась из головы. Тем временем приключения Дэндзи надолго оставляют горько-сладкий привкус, их хочется осмыслить и обсудить.

В плане экшена аниме тоже превосходное. С филигранной постановкой, обилием завораживающих эффектов и изобретательностью. Герои сразятся в небе на фоне фейерверков и глубоко под водой, целые кварталы разнесут взрывами и налетевшим тайфуном, ваши любимцы растеряют конечности и окажутся ближе к поражению, чем когда-либо. Визуал, который напоминает детализированный и разнообразный аттракцион, лишь усиливает плюсы.

К «Истории Резе» трудно придраться. Это практически идеальное аниме, где сочетаются экшен и драма, наивная подростковая любовь и запредельная жестокость, прямолинейность и философские беседы о жизни. Поэтому после просмотра приходишь к мысли: «Да, похоже, это лучшее аниме года. И да, оно лучше всего первого сезона».

«Человек-бензопила: История Резе»: стоит ли смотреть?

«История Резе» кажется идеальным аниме даже для тех, кто не любит аниме. В нём есть всё лучшее от жанра — начиная со сражений и трогательной истории и заканчивая качественным визуалом. Минус в том, что история требует если не просмотра первого сезона, то хотя бы поверхностной подготовки. Кто такая Макима и почему все охотятся за сердцем Дэндзи? Если знаете ответы, получите большое удовольствие.

Оценка «Человек-бензопила: История Резе» — 9 из 10

Понравилось