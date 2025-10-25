Расписание выхода сериала «Робин Гуд» с Шоном Бином

Чемпионат.com

2 ноября стартует сериал «Робин Гуд». Современное переосмысление историй о знаменитом предводителе лесных разбойников расскажет историю Роба, сына саксонского лесника, и Мэриан, дочь нормандского лорда, которые влюбляются друг в друга и работают вместе, чтобы бороться за справедливость и свободу. Одну из главных ролей в шоу сыграл звезда «Властелина колец» Шон Бин.

Как будут выходить серии сериала «Робин Гуд» с Шоном Бином
© globallookpress

Всего в первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждое воскресенье на канале MGM+. Премьера финального эпизода состоится 4 января 2026 года.

Расписание выхода сериала «Робин Гуд»

  • 1-я серия — 2 ноября;
  • 2-я серия — 9 ноября;
  • 3-я серия — 16 ноября;
  • 4-я серия — 23 ноября;
  • 5-я серия — 30 ноября;
  • 6-я серия — 7 декабря;
  • 7-я серия — 14 декабря;
  • 8-я серия — 21 декабря;
  • 9-я серия — 28 декабря;
  • 10-я серия — 4 января.