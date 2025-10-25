Критики оценили фильм «Бугония» с Эммой Стоун

31 октября состоится мировая премьера фильма «Бугония» — новая картина режиссёра «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун в главной роли. Критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 90% свежести.

Обозреватели хвалят режиссёра за то, что он очередным фильмом доказывает свою способность отображать на экране современные мировые проблемы. Критики также хвалят актёрские работы Эммы Стоун и Джесси Племонса, которые показывают зрителям крайне смешных персонажей. При этом многим не понравилось, что сами герои получились слишком простыми и не получают развития на протяжении всей картины.

Что пишут критики о фильме «Бугония»:

«Мрачно-уморительный фильм. "Бугония" — это смесь чёрной комедии, социального комментария, саспенса и хоррора. Картина остра и язвительна, с пугающим финалом, который наносит удар под дых. Это также самый доступный для понимания фильм Йоргоса Лантимоса на сегодняшний день».

«В равной степени адекватный и уморительный фильм. "Бугония" доказывает, что Лантимос — мастер своего дела, чему способствуют блестящие актёрские работы Эммы Стоун и Джесси Племонса».

«"Бугония" — самый слабый фильм Лантимоса со времён «Альп», что весьма неплохо, учитывая количество хитов, снятых им после "Лобстера". Тем не менее даже незначительный фильм Лантимоса ощущается как кинематографическое событие, которое нельзя пропустить».

«Не имея четких социальных комментариев, значимого развития персонажей или заметной экологической подоплёки, фильм кажется совершенно неспособным отразить современные проблемы мира».

«Режиссёр, когда-то бросавший зрителям вызов неудобными идеями, теперь создаёт предсказуемое повествование, запертое в эстетике своего же успеха».

«Бугония» представляет собой ремейк корейской ленты «Спасти зелёную планету!», который рассказывает о похищении главы крупной компании. Двое преступников верят, что она пришелец, которая хочет уничтожить Землю.