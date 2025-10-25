Фильм «Человек-бензопила: История Рэдзэ» стал лидером

24 октября состоялась мировая премьера аниме-фильма «Человек-бензопила: История Рэдзэ». По данным издания Variety, за первый день картина собрала $ 8,5 млн в кинотеатрах США.

Лента не смогла обогнать по сборам в первые сутки другой популярный аниме-фильм 2025 года — «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок», который собрал рекордные $ 33 млн. Несмотря на это, «История Рэдзэ» стала лидером проката, обогнав драму «Сожалею о тебе» и хоррор «Чёрный телефон 2». Аниме-фильму также прогнозируют $ 15 млн сборов за выходные.

«Человек-бензопила: История Рэдзэ» представляет собой продолжение первого сезона популярного сериала. По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Рэдзэ. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны. Критики остались в восторге от аниме-фильма – на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 96% свежести.