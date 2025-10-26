Что осталось за кадром советского фильма «Неуловимые мстители»

Культовая советская кинодилогия Эдмонда Кеосаяна известна миллионам зрителей. Но то, что мы видим на экране — это лишь часть грандиозного замысла. Многие сцены были вырезаны цензурой, а съемочный процесс таил в себе настоящие опасности для юных актеров.

© кадр из фильма «Неуловимые мстители»

Запретная любовь

Одной из главных потерь стала линия отношений Яшки-цыгана и Ксанки. Изначально в сценарии Ксанка появлялась в образе младшего брата Даньки. Ее тайну Яшка раскрывал, случайно увидев, как она купается в реке.

По словам оператора Федора Добронравова, сцена выхода из воды была «совершенно невинная и очень красивая». Далее, по замыслу режиссера, должна была развиваться тема первой юношеской любви, показанная через взгляды и эмоции. Однако вся эта линия была безжалостно вырезана цензурой.

В книге Федора Раззакова упоминается еще одна вырезанная сцена для второй части — на пляже, где Яшка и Ксанка разговаривали по душам. После этого, уже одевшись, они шли искать Даньку. Но зрители этого так и не увидели.

Пропавшие мстители

Во второй части, в знаменитой сцене с цыганской свадьбой, зритель замечает нелогичность: пока Яшка вызволяет Даньку из тюрьмы, Валерка играет в бильярд, а Ксанка и Буба Касторский исчезают.

Разгадка проста: в оригинальной версии на свадьбу отправлялись все трое. В лихо отплясывающем бородатом цыгане можно было узнать Бубу Касторского, а среди цыганок — переодетую Ксанку (ее можно разглядеть в момент, когда она гадает офицеру). Именно она должна была подменить Даньку на медведя, который, к слову, отказался работать, из-за чего большую часть съемок пришлось выкинуть.

Знакомые все лица

Когда снимается несколько серий фильма, работает не только основной актерский состав. Для эпизодических ролей приглашаются те же самые артисты. Хорошо, когда их персонаж продолжает «жить» в следующей серии, но если нет, то не беда.

Во второй части фильма, мы видим, что «отец-философ», с которым общался Яшка в трактире, судя по всему, выжил, и превратился в конферансье ресторана «Палас». Как легко заметить, обе роли играет Владимир Белокуров. Менее заметен актёр Иван Савкин, который в первом фильме командует штабом Буденного, а во второй части появляется на экране в роли афериста в котелке и с бакенбардами.

Ещё очень интересно разглядывать лица «бурнашей», в сцене погони за Яшкой, а потом и за поездом. Если посмотреть ленту с хорошим качеством изображения, и на стоп-кадрах, то в числе бандитов можно различить... Виктора Косых, Василия Васильева, Михаила Метелкина и Валю Курдюкову. Актеров, которые бы могли скакать на лошадях, не хватало, и «мстители» гонялись сами за собой. Особенно бросается в глаза Яшка, благодаря характерной внешности.

Актер профессия опасная

Во время съемок «Неуловимых» опыта трюковых съемок ещё было мало и многие сцены юные актеры выполняли сами, без каскадеров. Что, порой, было крайне рискованно.

В первой части фильма, в сцене, где Данька останавливает понесших лошадей, все выглядит очень натурально. Видно, что актер выполняет трюк сам. Как вспоминал впоследствии Виктор Косых, он чудом выжил, потому что лошадей остановить не смог, и попал под колеса. К счастью, отделался почти испугом.

Сильно испугаться пришлось и Валерке, в сцене, когда он, стоя на лестнице, перелетает с одного дома на другой. Во время съёмок лестница остановилась в воздухе, стала раскачиваться. А рядом были троллейбусные провода. Внизу спешно натянули сетку, и актеру пришлось прыгать. Все обошлось.