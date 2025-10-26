Шахназаров предложил заменить «Разговоры о важном» уроками кино

Генеральный директор киностудии "Мосфильм", народный артист РФ Карен Шахназаров предложил заменить школьные "Разговоры о важном" уроками кино. Таким мнением режиссер поделился в беседе с ТАСС.

"Я думаю, что такой урок кино был бы любимым у детей. Все зависит от того, как министерство просвещения это внедрит. Я вижу, что присутствует элемент противостояния со ссылкой на то, что времени в школе нет. На это я говорю: "Вместо того, чтобы [проводить] "Разговоры о важном", показывайте кино", - сказал Шахназаров.

По его мнению, подобные уроки кино были бы более полезными, чем "Разговоры о важном" в том виде, в котором проводятся они сейчас.

"Возьмите и наполните [это время] лучше кино. Тем более, если [начинать смотреть] 100 картин со второго или даже с третьего класса, это два часа в месяц - посмотрели картину, обсудили", - сказал артист.

Кинематографист добавил, что в школах уже есть немало энтузиастов, способных реализовать инициативу уроков кино.

"Конечно, нужно подготовить педагогов и методические материалы, но все это вполне реально. В школах сегодня есть много энтузиастов, которые делают это сами, без указов. И это не обязательно гуманитарии. Я сам часто выступаю в школе - [встречаю] учителей математики, которые любят кино, ведут кружки, где дети смотрят и обсуждают [фильмы]. На мой взгляд, это реально сделать, главное - желание", - заключил режиссер.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился представить предложения по включению в общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования тем, направленных на знакомство учащихся с классическим кинематографом. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и Шахназаров.

В марте Шахназаров на заседании Совета по культуре и искусству предложил Путину включить кинематограф в школьную программу. По словам режиссера, это "очень важная идея, которая будет способствовать и художественному, и патриотическому воспитанию" молодежи. Позднее в интервью ТАСС Шахназаров уточнил, что вводить изучение кинематографа в школьную программу можно со второго класса.