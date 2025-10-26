Объявлена дата выхода фильма «Ждун 2»

Кинокомпания «Наше кино» при поддержке Okko объявила о выходе семейной комедии «Ждун 2». Продолжение приключений героя бесчисленных интернет-мемов можно будет увидеть во всех кинотеатрах страны 30 апреля 2026 года.

Доброту и свет можно найти в каждом человеке — тезис, который не раз доказывал Ждун в самых разных ситуациях. Причудливый и не в меру обаятельный пришелец всегда сохраняет оптимизм, учит верить в чудо, прощать и ценить дружбу. В первой части Ждун оказался на Земле и подружился с мальчиком Никитой и его семьей, и помог раскрыть аферу местного бизнесмена. В новом же фильме героев ждут ещё более невероятные приключения и вызовы, которые их сплотят, а также приоткроются некоторые тайны о самих Ждунах.

Дмитрий Суворов, режиссёр: