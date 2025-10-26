Объявлена дата выхода фильма «Ждун 2»

В кино выйдет «Ждун 2»
Кинокомпания «Наше кино» при поддержке Okko объявила о выходе семейной комедии «Ждун 2». Продолжение приключений героя бесчисленных интернет-мемов можно будет увидеть во всех кинотеатрах страны 30 апреля 2026 года.
Доброту и свет можно найти в каждом человеке — тезис, который не раз доказывал Ждун в самых разных ситуациях. Причудливый и не в меру обаятельный пришелец всегда сохраняет оптимизм, учит верить в чудо, прощать и ценить дружбу. В первой части Ждун оказался на Земле и подружился с мальчиком Никитой и его семьей, и помог раскрыть аферу местного бизнесмена. В новом же фильме героев ждут ещё более невероятные приключения и вызовы, которые их сплотят, а также приоткроются некоторые тайны о самих Ждунах.
Дмитрий Суворов, режиссёр:
«”Ждун 2” получился масштабнее, смешнее и, я бы сказал, ещё душевнее, чем первый фильм. На этот раз наш Ждун попадает в летний лагерь, в атмосферу детства, дружбы и приключений. Вместе с семейством Семеновых ему предстоит не только снова спасти Землю, но и понять, что значит быть настоящим другом. В фильме появятся новые герои, но главное останется неизменным — обаяние и неиссякаемый оптимизм Ждуна, — то, за что зрители уже полюбили этого персонажа».