В Сочи сняли первый в России документальный киберсериал

В Сочи прошли съемки первого в России документального киберсериала "Искусственный интеллект будущего", созданного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. О том, как снимали фильм на главном отечественном курорте и на прилегающей федеральной территории "Сириус", корреспондент "РГ" узнала у режиссера и генпродюсера Михаила Комлева.

© Российская Газета

Как гласит синопсис, документальный киберсериал исследует одну из самых революционных технологий нашего времени - искусственный интеллект. Фильм погружает зрителя в историю возникновения и эволюции ИИ, начиная с первых экспериментов в середине ХХ века и заканчивая современными достижениями.

Каждый эпизод раскрывает различные аспекты ИИ: его роль в повседневной жизни, влияние на рынок труда, этические дилеммы и кибербезопасность. Это не просто рассказ о технологиях. Это размышление о том, как ИИ изменит наше будущее и что нам нужно сделать, чтобы эта трансформация принесла пользу человечеству.

Зрители увидят, как ИИ уже сегодня трансформирует наши города, здравоохранение, образование и даже искусство. Через интервью с ведущими экспертами и учеными, кадры из лабораторий и эксклюзивные материалы из научных архивов сериал показывает, как эта технология меняет мир.

Киберсериал станет путеводителем по одной из самых важных и сложным тем современности, вызывая у зрителей вопросы и предоставляя пищу для размышлений о том, каким станет мир завтрашнего дня.

Фильм будет четырехсерийным. "Первая серия рассмотрит эволюцию ИИ, начиная с его зарождения до наших дней. Мы развеем мифы и стереотипы о технологиях, показав ИИ с разных точек зрения. Вторая будет посвящена применению ИИ в медицине, образовании, космосе и других ключевых сферах. Мы продемонстрируем, как ИИ изменяет наши жизни и какие новые возможности он открывает", - рассказал Михаил Комлев.

Третья серия сфокусируется на российских достижениях ИИ в крупных российских городах, а заключительная расскажет о его применении в странах БРИКС - Китае, Индии, Бразилии и ЮАР для исследования глобальной перспективы и международного сотрудничества.

"Сочи активно участвует в проектах "Умного города", среди которых умные светофоры, умные камеры, умные мусорки. Кроме того, руководство администрации Сочи с помощью цифрового кабинета руководителя и применения ИИ обрабатывает не только задачи подчиненным для автоматического контроля работы, но и помогает дать оперативный ответ на обращения граждан, а также на горном курорте "Роза Хутор" туристы в реальном времени смогут отслеживать загруженность трасс для комфортного катания", - продолжил Михаил Комлев.

В съемках фильма задействована команда более чем из 30 человек: кроме режиссера и генпродюсера - продюсеры, сценаристы, операторы, монтажеры, светокорректоры, звукооператоры, дизайнеры (только оборудования - 100 килограммов), а включая спикеров, вообще свыше 200, причем со всей страны.

Кроме Сочи и "Сириуса", фильм снимали в Новосибирске, Владивостоке, Казани, Екатеринбурге и других российских городах. Еще предстоят съемки в Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге.

Досье "РГ"

Михаил Комлев, президент фонда социального кино, член Союза журналистов России, писатель, лауреат премии "На благо мира", "Профессия - журналист", "Будем жить", рунета, ТЭФИ - программа "Доброе утро" на Первом канале и другие, - провел свыше тысячи интервью с представителями культуры и искусства.

Он продюсер художественных фильмов "Пять сыновей Марии", "ФаСоль", "Время для двоих", "Не видя преград" - в производстве, до 2025 года - режиссер и генпродюсер фильмов "Чтобы помнили", "Мать", "Бабочка", "Интернет для всех", сказки "Роза добра", проектов "Если бы не мама", "Посмотри в мои глаза. Моя история борьбы с раком", "Нас двадцать миллионов", "Люди, посмотрите, мы такие же, как и вы" и других.