Девять мультфильмов, идеальных для осеннего просмотра

Опавшие пожелтевшие листья, дожди и туманы, холода — осень всегда рождает желание завернуться в тёплый шарф, пробежаться по лужам, хлюпая резиновыми сапогами и насладиться засыпающей природой, предаваясь светлой тоске и своим мыслям. Укрываемся тёплым пледом, завариваем чашечку вкусного какао и заряжаемся уютом, включив одно из произведений анимации, бережно подобранных редакцией Тлум.Ру и отлично подходящих для осеннего вечера.

История о братьях Вирте и Греге, ищущих дорогу домой в тёмном мрачном лесу, наполнена осенней меланхолией и светлой тоской. Таинственный Зверь добавляет нотку ужаса, птичка Беатрис — печали, а лягушонок Джейсон Фандерберкер, названный именем ненавистного одноклассника старшего из братьев, веселит зрителей. Непосредственный, наивный и добрый Грег и Вирт, полный сомнений и борющийся с собой, станут отличными спутниками для зрителя, чтобы погрузиться в мир осенних красок, милых песен и жутких тайн.

Тёплые тона, скандинавская мифология, приятная рисовка и очаровательный лисолень Твигг — всё это в мультсериале о приключениях юной Хильды Пирсон. Волшебство и чудеса окружают девочку во всём, а вместе с ней — и зрителя, погружая его в мир удивительных приключений, осенней прохлады и фантастической дружбы.

№ 3: «Осенние корабли»

Трогательный Ёжик боится одиночества, которое неумолимо приносит с собой осень и следующая за ней зимняя спячка. Он очень хочет сохранить для себя немного тепла, кусочек моря и кораблики, чтобы они сопровождали его на время зимовки. Это наивное желание и путь к его исполнению заряжают уютом и дарят чувство спокойствия.

Осенний лес, полный тайн и легенд, мрачный город Килкенни, холодные краски, отважная дочь охотника Робин, загадочная рыжая девочка и волки-оборотни… Вам тоже захотелось укутаться в плед и протянуть руки к костру? Если вы хотите погрузиться в атмосферу осени и мифологии — добро пожаловать в эту историю.

Великолепная анимация, холодные осенние краски, древние легенды, магия и тайны — всё это в прекрасном анимационном коктейле. Бен и Сирша станут для зрителя проводником в мир печального настроения, загадок и мечтаний, идеального для осени.

Необычная дружба маленькой мышки и огромного медведя в акварельной рисовке, звуках нежной музыки, противоречащая порядкам мира, в котором живут Эрнест и Селестина, и потому такая прекрасная. Эта добрая история отлично скрасит осенний вечер, наполнив его теплом и очаровательным юмором.

Знакомый всем с детства мультфильм про медвежонка и его друзей поднимает много важных тем, заставляет задуматься и улыбнуться, напевая вместе с Винни Пухом кричалки и вопилки (а также шумелки, пыхтелки, сопелки). Спокойный темп повествования, тёплая палитра, звуки природы и приятная музыка — рецепт создания идеального осеннего настроения.

Часто осень ассоциируется с просмотром ужастиков, поэтому мы решили вспомнить и «Франкенвини» в этой подборке. Бледная картинка и анимация стоп-моушен — эта ретро эстетика действительно создаёт осеннее настроение. И, конечно же, история настоящей дружбы — вечное, прекрасное, показанное с необычной хоррор-стороны.

Казалось бы, что забыла история о юной ведьме Кики, в 13 лет, согласно традициям своего народа, переехавшей жить и работать вдали от семьи, в тёплый городок на берегу моря? А как же обойтись без неё? Можно греться красивейшими пейзажами, грустить вместе с девочкой, когда доставка именинного пирога от бабушки для внучки проходит не по плану, умиляться малышу Дзи-Дзи и немногословному мужу прекрасной Осоно. И предаваться светлой тоске, наблюдая за историей взросления, внутреннего преображения и обретения веры в себя.

Надеемся, эта подборка сможет согреть вас холодными осенними вечерами. Желаем вам теплого настроения и напоминаем, что лучшие статьи об анимации и подборки отличных семейных фильмов и мультфильмов вы можете найти на нашем сайте.