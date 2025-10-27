Сборы фильма «Алиса в стране чудес» превысили 350 млн рублей

27 октября сборы фильма «Алиса в стране чудес» в кинотеатрах России 350 млн рублей. Это произошло на пятый день проката — лента вышла в кино 23 октября. Сейчас мюзикл лидирует в российских чартах вместе с фэнтези «Горыныч».

Лента рассказывает историю 15-летней школьницы Алисы, которая попадает в Страну чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. В таинственном месте она узнаёт своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнаёт её саму. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей на своём пути. Музыкальной основой картины станут песни из одноимённого дискоспектакля на стихи Владимира Высоцкого, выпущенного в 1976 году.

Режиссёром проекта выступил Юрий Хмельницкий («Лёд 3»). Главные роли в мюзикле сыграли Анна Пересильд («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Милош Бикович («Мажор»), Паулина Андреева («Метод»), Ирина Горбачёва («Аритмия»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») и другие актёры.