Сегодня на HBO Max стартовал сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Это приквел кинофраншизы по Стивену Кингу, в котором описываются события за 27 лет до первого фильма.

Пока вышел первый эпизод, второй выпустят 3 ноября, а третий увидим 10 ноября. Всего будет восемь серий.

Предыстория культовой дилогии хорроров расскажет историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза.

Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят») и Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»). Клоуна Пеннивайза вновь сыграл Билл Скарсгард. Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель оригинальной дилогии по Стивену Кингу.