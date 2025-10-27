Топ-6 любимых фильмов «Короля ужаса» Стивена Кинга

Стивен Кинг — поклонник хорошего кино. Недавно он поделился своим списком любимых фильмов в своем блоге, исключив, правда, экранизации своих собственных произведений, такие как «Зеленая миля» и «Побег из Шоушенка». О том, какие киноленты вошли в топ «Короля ужаса», читайте в материале «‎Рамблера».

«Колдун» (1977)

Фильм о четырех беглецах, которые должны перевезти нитроглицерин по опасной горной дороге, рискуя своими жизнями ради прибыли. Мало кто ожидает, что эта лента, лишённая сверхъестественных элементов, будет так интересна Кингу. Для него важно, что в фильме ключевое место занимает человеческий страх и борьба за выживание в условиях, где никто не может контролировать ситуацию. Напряжение, не доходящее до полного катастрофизма, — именно тот тип триллера, который Кинг часто использует в своих произведениях.

Фильм разворачивается в двух временных линиях. В одной показано, как молодой Вито Корлеоне, эмигрировавший в США, постепенно становится влиятельным преступным авторитетом. Во второй сюжетной линии его сын Майкл, уже возглавивший семейный бизнес, сталкивается с внутренними конфликтами в клане, предательством и давлением со стороны конкурентов. Он пытается сохранить власть, но все больше отдаляется от семьи и окружения.

Тележурналист Фил Коннорс приезжает в небольшой город Панксатони, чтобы сделать сюжет о ежегодном празднике — Дне сурка. После репортажа он внезапно обнаруживает, что застрял во временной петле: каждый раз просыпается в одно и то же утро и переживает события дня заново. Сначала он воспринимает это как возможность вести себя без последствий, пробуя разные сценарии поведения. Со временем герой сталкивается с эмоциональным истощением и начинает заново выстраивать отношения с окружающими.

Сюжет разворачивается в прибрежном курортном городке Эмити, где местные жители сталкиваются с серией нападений огромной акулы. Шериф Мартин Броди пытается закрыть пляжи, но ему противостоят власти, опасающиеся снижения потока туристов. После новых жертв он объединяется с ихтиологом Мэттом Хупером и профессиональным охотником на акул Куинтом. Трое мужчин выходят в море, чтобы уничтожить хищника, но столкновение с ним оказывается сложнее, чем они ожидали.

Сюжет начинается с ряда аномальных событий по всему миру: исчезновение объектов, странные световые явления и сообщения о неопознанных летающих объектах. Электрик Рой Нири становится свидетелем необъяснимого явления и начинает испытывать навязчивое стремление понять его природу. Его увлечение темой НЛО приводит к конфликтам с семьей и окружающими, которые считают его поведение странным. Тем временем правительственные структуры проводят секретное расследование и готовят площадку для возможного контакта с внеземной цивилизацией.

«Двойная страховка» (1944)

Страховой агент Уолтер Неф знакомится с Филлис Дитрихсон — женой одного из клиентов компании. Она предлагает провернуть мошенничество: оформить на мужа страховку с пунктом о двойной выплате в случае несчастного случая. После убийства главного свидетеля их преступление начинает расследовать опытный страховой эксперт Бартон Киз, который подозревает, что произошла инсценировка. Между сообщниками возникает напряжение, когда они понимают, что могут быть разоблачены.

Каждый из этих фильмов, будь то напряженный триллер, психологическая драма или классический нуар, отражает тот же спектр эмоций, который Кинг мастерски передает в своих книгах. Если в этих фильмах и нет монстров, то есть страшные силы — внутренние и внешние, с которыми сталкиваются их герои.

