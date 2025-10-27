«Вампиры средней полосы» возвращаются: дата выхода и подробности третьего сезона

Третий сезон «Вампиров средней полосы» уже на подходе, а это значит, что зрителей снова ждут бессонные ночи, бледные лица и фирменный сарказм бессмертных из Смоленска. Фанаты ждали продолжения почти два года, а теперь интрига близка к развязке: новые серии обещают стать мрачнее, смешнее и чуть опаснее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

Главное о сериале и трейлер сезона 3

Страна: Россия.

Год выхода первой серии: 2021.

Жанр: комедия, детектив, мистика.

Рейтинг: 7,5 — IMDb, 8,3 — Кинопоиск.

Режиссеры: Антон Маслов, Андрей Богатырев, Дмитрий Грибанов.

Длительность серии: около 50 минут.

В главных ролях: Юрий Стоянов, Глеб Калюжный, Екатерина Кузнецова, Софья Лебедева, Андрей Дебрин и другие.

Когда выйдет сериал «Вампиры средней полосы»

Фанаты дождались продолжения истории семейства деда Славы. Третий сезон выходит 1 ноября 2025 года в онлайн-кинотеатре START.

График выхода серий:

• 1 серия — 1 ноября;

• 2 серия — 7 ноября;

• 3 серия — 14 ноября;

• 4 серия — 21 ноября;

• 5 серия — 28 ноября.

Даты релиза оставшихся серий будут объявлены позже.

Между вторым и третьим сезонами прошло два с половиной года. Финал прошлой главы вампирской саги вышел зимой 2023-го. Остается надеяться, что долгая пауза пошла проекту на пользу — у команды было время довести детали до блеска.

Несмотря на то, что история по-прежнему разворачивается в тихом Смоленске, съемочная группа третьего сезона отправилась искать нужные пейзажи ближе к Москве. Часть сцен снималась в лесу неподалеку от Лыткарино — примерно в шести километрах к юго-востоку от столицы.

Что было в прошлых сезонах

Первый сезон

Действие разворачивается в Смоленске. В обычной советской квартире живет на первый взгляд обычная семья: пенсионер Святослав Вернидубович, следовательница Анна, врач Жан Иванович и студент Женя. Все они — вампиры, но не из тех, кто охотится на простых смертных. Они предпочитают мирный быт: пьют донорскую кровь, которую добывает Жан из больницы, и строго соблюдают собственный свод правил — не убивать людей, не привлекать внимание и не нарушать баланс.

Каждый из героев обладает сверхспособностью: дед Слава умеет летать, Анна считывает мысли, а Жан по капле крови определяет почти все о человеке. Их спокойная жизнь рушится, когда в городе начинают находить обескровленные тела. Хранители — тайное сообщество людей, следящее за соблюдений правил, — подозревают смоленских вампиров. Ситуацию приходится брать в руки деду Славе. Параллельно вспыхивает роман между Анной и московским следователем Иваном Жалинским, расследующим эти преступления.

Второй сезон

Во втором сезоне напряжение растет. Жалинский находит на месте преступления вампирскую голову, но вскоре попадает в серьезную аварию, а ключевая улика исчезает. Расследование теперь в руках Анны, которая переживает утрату возлюбленного. В город приезжает Мила — вампирша, застрявшая в теле десятилетней девочки, сбежавшая из жестокой уральской общины. За ней охотятся, а новая «смоленская семья» решает не выдавать ее.

Дополнительное напряжение вносит следователь Андрей Усачев — бывший возлюбленный Анны. Он не знает, что она вампир, а сама Анна скрывает это, представившись собственной дочерью. Постепенно раскрывается прошлое героев и устройство вампирского мира. Баланс между кланами становится шатким: в воздухе пахнет большой войной.

Что будет в третьем сезоне

В центре событий нового сезона — столкновение мирных смоленских вампиров и агрессивных чужаков, внезапно появившихся в городе. Героям предстоит отправиться на Урал, где кровопийцы живут по совсем другим правилам. Смоленская «мягкая» модель вампиризма встречается с жестким укладом — и это уже не локальный конфликт, а полноценная клановая война.

В жизни персонажей произойдут серьезные перемены. Ольга родит необычного ребенка, Сергей Барановский откроет в себе новые способности, а Женя вернется после воскрешения, но не сразу будет прежним. Он неуклюж, потерян и только начинает восстанавливать силы.

Актеры и роли

Секрет очарования «Вампиров средней полосы» — не только в атмосфере и ироничных диалогах, но и в актерском составе. В третьем сезоне к старой гвардии присоединятся новые лица.

Юрий Стоянов — Святослав Вернидубович Кривич, или просто дед Слава. Старейший вампир Смоленска, которому уже больше тысячи лет. Когда-то он стал кровопийцей из-за капли крови василиска, попавшей в рану.

Глеб Калюжный / Тимофей Кочнев — Женя Дятлов, студент, которого дед Слава обратил после тяжелой аварии. В первом сезоне героя обезглавили, но по просьбам зрителей сценарий переписали: в финале второго сезона глава клана провел магический ритуал и воскресил «внука». В третьем сезоне Женя появится уже в новом облике.

Анастасия Стежко — Анна Остроумова, следователь, капитан Смоленского уголовного розыска и вампирша со стажем. Ее обратил дедушка Слава еще в 1940-х. В первом сезоне персонажа играла другая актриса — Екатерина Кузнецова.

Артем Ткаченко — Жан Иванович Дешамов (Жан-Клод Дешам), бывший военный врач французской армии. Обращен Кривичем во времена Отечественной войны 1812 года. Его герой добавляет истории щепотку шарма.

Ольга Медынич — графиня Ольга Анваровна Воронцова, экс-супруга Жана. Преподает в вузе и руководит студенческим театром, а в сердце все еще не простила возлюбленному расставание, случившееся восемь десятилетий назад. Обращена Жаном.

Дмитрий Чеботарев — Сергей Барановский, обычный человек и возлюбленный Ольги. Бывший музыкант без особых перспектив, но с большой ролью в вампирской истории.

Татьяна Догилева — Ирина Витальевна, хранительница «общественного договора» между людьми и вампирами — негласных правил, на которых держится хрупкое равновесие города.

Дмитрий Лысенков — Костик, сын Ирины Витальевны. После болезни матери он принимает на себя роль нового хранителя равновесия.

Ева Смирнова — Мила, вампирша в теле ребенка. Сбежала из уральской общины, где вампирские законы куда жестче, чем в Смоленске.

Егор Дружинин — Борис Феликсович, глава той самой уральской общины. Харизматичный и опасный лидер, который явно не собирается играть по чужим правилам.