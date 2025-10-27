Стала известна дата премьеры сериала «Обнальщик»

Новый сериал "Обнальщик" режиссера Бориса Акопова выйдет на Wink.ru 13 ноября. Сегодня также представлены постер и новые фотографии драмы.

Действие сериала разворачивается в 2013 году, в центре сюжета - отношения отца Михаила и его сына Леши. Главные герои после краха бизнеса главы семейства переезжают из мегаполиса в город Восточный - место строительства игорной зоны, которая превратит регион в новую точку притяжения. Леша придумывает обнальную технологию, с помощью которой выводить миллионы можно безопасно и даже почти легально. Находясь в отчаянном положении, Михаил решает войти в бизнес и моментально поднимает ставки. Отец и сын вместе начинают обналичивать деньги для самых опасных игроков региона.

Съемки проходили во Владивостоке, в Находке и Москве.

Режиссер-постановщик Борис Акопов отмечает, что для него этот сериал не только про сложные финансовые схемы и криптовалюту: "Для меня это история о семье и их переезде, о поиске базовых ценностей, которые всегда должны присутствовать в нашей жизни, про правильные отношения отцов и детей. Про то, как герои пытаются себя интегрировать в новых обстоятельствах и чужом городе. Недавно меня журналисты спросили о том, почему сейчас бум на криминальную драматургию. Но я думаю, что она была интересна всегда, потому что это захватывающая история, у нее есть динамика, полет. В ней есть вопросы жизни и смерти, здесь ставки высоки. И это всегда интересно. Наверное, когда решаются судьбы, зритель включается в историю глубже, плотнее проникает, потому что сопереживает героям. Если персонаж цепляет, то все коллизии, происходящие с ним, захватывают".

Авторы сценария: Елена Ванина, Кирилл Кулагин. Оператор-постановщик: Михаил Дементьев.

В ролях также: Елена Николаева, Федор Кудряшов, Фархад Мухаметзянов, София Лопунова, Ольга Тумайкина, Евгений Харитонов, Игорь Миркурбанов, Сабина Ахмедова, Ван Шень, Алексей Ошурков, Елена Нестерова и другие.