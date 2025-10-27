Вышли трейлер и постер фильма «Елки 12»

Опубликованы постер и тизер-трейлер фильма "Елки 12", продолжения популярной новогодней франшизы.

Креативным продюсером выступил Жора Крыжовников.

Сюжет, как и обычно, расскажет о разных судьбах, переплетенных в одной истории. В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде, путешествие окажется полным приключений.

К своим образам вернутся звезды предыдущих фильмов серии: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Надежда Маркина. К ним присоединятся Дмитрий Журавлев, Маш Милаш, Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Константин Белошапка, Тина Стойилкович, Юлия Топольницкая, Ирина Медведева и другие.

Премьера - 18 декабря.