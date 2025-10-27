КиноПланка: фестиваль для профессионалов и новичков киноиндустрии

Первый фестиваль любительского кино «КиноПланка» пройдет в Чите 1-2 ноября. Как сообщает правительство Забайкальского края, мероприятие соберет как профессионалов, так и новичков киноиндустрии.

Программа фестиваля включает не только показы фильмов, но и насыщенную образовательную часть. Участников ждут дискуссии о поддержке регионального кино, мастер-классы и видеолекции.

В первый день фестиваля запланирована дискуссия о развитии кино в регионе, работе кинокомиссии и производстве картин. Заслуженный деятель искусств Евгений Нимаев проведет мастер-класс по актерскому мастерству и импровизации.

В формате онлайн выступят режиссер Олег Штром, известный по фильмам «9 секунд» и «Нахимовцы», и продюсер Максим Катков, который расскажет о потенциале кинотуризма в Забайкалье и разработке кинолокаций. Все мероприятия пройдут в кинотеатре «Бригантина».

