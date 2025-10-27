Сериал «Метод»: главное о третьем сезоне детектива с Константином Хабенским

В конце осени 2025 года состоится премьера третьего сезона сериала «Метод». Это детективная история о следователе Родионе Меглине и его напарнице Есении Стекловой, которые ловят опасных маньяков с помощью загадочной методики. Первый сезон шоу вышел в 2015 году, а второй увидел свет в 2020-м. Сериал, удостоившийся трех премий ТЭФИ, быстро Netflix. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет продолжение сериала, кто будет работать над созданием третьего сезона «Метода» и вернуться ли к своим ролям Константин Хабенский и Паулина Андреева.

Главное о третьем сезоне

Жанр: детектив, триллер, криминальная драма

Возрастное ограничение: 18+

Режиссер: Юрий Быков

Шоураннер: Максим Полинский

Производство: «Плюс Студия»

Где смотреть: онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD

Дата выхода 3-го сезона: 2025 год

Когда вышла первая серия «Метода»: 2015 год

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4

Рейтинг IMDb: 7.3

В главных ролях: Константин Хабенский, Никита Кологривый, Анна Савранская и другие

Когда выйдет

О том, что третий сезон «Метода» находится в разработке, стало известно осенью 2023 года — представители продюсерского центра «Плюс Студия» сообщили об этом на московской презентации своих проектов. Кстати, тогда же появились новости о продолжении «Мажора», «Триггера» и других громких сериалов.

Изначально предполагалось, что продолжение увидит свет спустя десять лет после премьеры первого сезона шоу — осенью 2025-го. Так и вышло: дату премьеры на «Кинопоиске» объявили в конце октября.

20 октября 2025 года третий сезон «Метода» выйдет на экраны

В этот день выйдет первые четыре эпизода нового сезона. Остальные четыре станут доступны 18 декабря.

Сюжет

Первые два сезона «Метода» рассказывали историю Родиона Меглина (Константин Хабенский) — мрачного и эксцентричного следователя, который использовал особую тактику для поимки опасных преступников и серийных убийц. В начале сериала у Меглина появился стажер — выпускница юрфака Есения Стеклова (Паулина Андреева). Работавшая со следователем девушка преследовала собственные интересы — она хотела отыскать того, кто лишил жизни ее мать.

На протяжении двух сезонов Есения и Родион раскрывали запутанные и пугающие жестокостью дела, а также пытались отыскать загадочного маньяка по прозвищу «Ты меня не поймаешь».

Чем закончился второй сезон «Метода» В финале второго сезона Родион и Есения наконец-то раскрыли личность «Ты меня не поймаешь» — им оказался психолог Игорь Самарин (Егор Корешков). Меглин сделал вид, что ударил напарницу ножом в сердце — с помощью этого трюка героям удалось обмануть маньяка и лишить его жизни. В итоге Стеклову отстранили от дел, а Меглина направили на лечение в психбольницу. Однако Родиону удалось сбежать и уехать из города вместе с Есенией. В последнем кадре машина героев, едущая по дороге, взлетает в воздух.

События третьего сезона начнутся через пять лет после финала предыдущей части «Метода».

В третьем сезоне в центре истории вновь окажется Родион Меглин — правда, на этот раз без Есении

На смену Стекловой пришла целая группа маньяков. Эксцентричные психопаты, живущие в полузаброшенном особняке, ловят преступников под руководством Меглина. Когда к команде присоединяется Лера (Анна Савранская), маньяки сразу принимают ее за свою — однако девушка не так проста, как кажется.

почти документально. Режиссер объяснил, что первый сезон больше напоминал комикс, в котором чувствовался «дух страшной сказки», — сейчас подобная эстетика будет смотреться неактуально. Поэтому в третьем сезоне создатели постараются сделать упор на реализм и показать настоящую жизнь маньяков.

Производство

Несмотря на то что первые новости о третьем сезоне «Метода» появились еще осенью 2023-го, детали производственного процесса стали известны лишь спустя полтора года.

Третий сезон шоу снимают «Плюс Студия» и Zoom Production, а не продюсерская компания Александра Цекало «Среда», которая работала над созданием первых двух сезонов шоу.

Съемки третьего сезона «Метода» начались в сентябре 2024 года

Съемочный процесс Санкт-Петербурге. При этом создатели Москве, Петербурге, Ярославле и Выборге.

Первые детали сюжета и каст нового сезона раскрыли на осенней презентации «Кинопоиска», которая прошла в столице 19 сентября. Тогда же в сети появился дебютный тизер-трейлер третьей части «Метода».

Создатели

В феврале 2024 года стало Александр Войтинский («По щучьему велению»).

Сам Быков объяснил, что долгое время не видел смысла в съемках продолжения, поскольку считал финал первого сезона логичной точкой в истории Родиона Меглина. «Мне предлагали много разных концепций "Метода", но все они мало отличались от первого и второго сезонов. Это было не осмысление героев, а их эксплуатация», — поделился он.

Однако, по словам режиссера, новая концепция позволила посмотреть на знакомых героев под новым углом и создать самобытную и актуальную историю.

Сейчас у нас есть возможность сделать из «Метода» очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени Юрий Быков режиссер третьего сезона сериала «Метод»

Шоураннером третьего сезона стал Максим Полинский — он был креативным продюсером первых двух сезонов «Метода», а также участвовал в создании сериалов «Мажор» и «Райцентр».

Актерский состав

Режиссер Юрий Быков маньяков в современных реалиях.

Каст проекта частично раскрыли на презентации «Кинопоиска» в сентябре 2024-го. Кстати, в третьем сезоне появится и сам Юрий Быков — он вернется к роли силовика Худого.

Какие актеры сыграют в третьем сезоне «Метода»

Константин Хабенский («Географ глобус пропил») — следователь Родион Меглин. В новом сезоне будет руководить группой маньяков, а также обзаведется татуировками;

Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте») — Женя Зверь. Маньяк, член команды следователей. Кологривый назвал своего героя «трикстером», который доверяет своей чуйке и двигает вперед всю группу Меглина;

Анна Савранская («Лед 3») — Лера, молодая студентка-математик. Новая участница команды Меглина и его главный оппонент;

Эльдар Калимулин («Эпидемия») — Сталкер, талантливый, но замкнутый хакер;

Лев Зулькарнаев («Она такая классная») — Кода, тусовщик с зависимостями;

Снежана Самохина («Дылды») — Фрида, жестокая бунтарка, любительница искусства, сбежала из богатой семьи;

Егор Кенжаметов («Оффлайн») — Связист, жертва ПТСР с навыками профессионального киллера;

Денис Бургазлиев («Ищейка») — Джин, психотерапевт-мизантроп, искренне ненавидящий людей;

Анна Банщикова («Ты у меня одна») — Ангел, медик-убийцa;

Юрий Быков («Сторож») — Худой, сотрудник силовых структур;

Игорь Черневич («Скажи ей») — Бобер, одержим идеями радикального перевоспитания насильственными методами.

Актриса Паулина Андреева, которая играет напарницу Меглина Есению Стеклову, никак не прокомментировала новости о съемках третьего сезона — скорее всего, ее героиня в новом «Методе» не появится. В предыдущих сезонах ключевые роли также исполняли Александр Петров и Виталий Кищенко — о появлении их героев в продолжении не сообщается.