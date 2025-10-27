Рецензия на фильм «Дом динамита»

Концовку легко возненавидеть, но не спешите.

© Чемпионат.com

26 сентября 1983 года мир мог погибнуть. Тогда советская система предупреждения дала ясный сигнал: со стороны США в сторону СССР летит несколько ядерных ракет. В грустной альтернативной реальности власти последовали бы доктрине о взаимном уничтожении: запустили бы в ответ свои ракеты, а Америка ответила бы тем же.

Вот только дежурным командного пункта был Станислав Петров. Человек, который спас мир. Он подметил несостыковки, не стал наводить панику и принял трудное решение о ложном сигнале. Оно оказалось судьбоносным, ведь системы действительно дали сбой из-за редкого природного явления.

Этот случай показывает, насколько хрупка наша реальность. Мы живём в доме, буквально начинённом динамитом. Искра в любой момент может вспыхнуть и стереть всё — наши привычки, ежедневные заботы, близких. Стереть наши жизни.

«Дом динамита» — как раз фильм о ядерном порохе, который, кажется, уже загорелся. В списке жанров на первом месте триллер, но не верьте описанию. Это философская притча, где режиссёр не даёт ответов. Он лишь намекает: возможно, Курчатов, Оппенгеймер и Ган зря взялись за атом.

«Дом динамита»: главное о фильме

Название: «Дом динамита» (A House of Dynamite).

Режиссёр: Кэтрин Бигелоу.

Актёры: Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон, Джаред Харрис и другие.

Дата выхода: 24 октября 2025 года.

Жанр: триллер, драма.

Страна: США.

«Дом динамита»: где смотреть?

24 октября фильм вышел на Netflix. Есть официальный российский дубляж.

Опустошающее высказывание без финала

Обычное утро. Люди попивают кофе и беспокоятся о несложившемся браке, приболевшем ребёнке и мелочных конфликтах. Эта ерунда кажется немыслимо важной и поглощает всё внимание. До тех пор пока не выясняется: в сторону США летит ядерная ракета и уже через 19 минут погубит как минимум 10 миллионов жизней.

Неизвестно, кто запустил боеголовку. Непонятно взорвётся ли она, когда рухнет на Чикаго. Главное — ни президент, ни его советники не понимают, что делать. Дожидаться последствий, вести расследование и только тогда реагировать? Или сразу наносить ответный удар по подозреваемым? Но вдруг они невиновны и атака лишь спровоцирует глобальную войну? Вопросов невыносимо много, ни одного ответа нет.

Первые полчаса, в центре которых героиня Ребекки Фергюсон, кажутся эталонным триллером. Напряжение неумолимо нарастает, актёры выдают эмоциональные перформансы, а персонажи распутывают клубок и к финалу будто бы во всём разберутся. Ожидаешь, что до начала титров пазл сложится и зритель увидит последствия, узнает об ответственных за атаку. Вот только постепенно становится ясно: это отнюдь не триллер с логичными точками над каждой «i».

Режиссёра Кэтрин Бигелоу ответы вообще не интересуют. Её цель — показать хаос и беспомощность человечества, где даже до чёртиков мудрые политики, эксперты и генералы обеспокоенно чешут головы. Когда бардак станет совсем невыносимым, Бигелоу задаст один фундаментальный вопрос: «Если такая вполне реалистичная ситуация произойдёт, то что мы будем делать?» А затем просто бросит зрителя.

Поначалу финал вызывает раздражение. Бигелоу так долго смаковала проблему, показывала её с разных углов — от лица военных, президента, русских и много кого ещё. Зритель ведь заслужил истину. Кто и зачем запустил ракету? Чем закончилась атака? Однако истины не будет. Возможно, по этой причине у «Дома динамита» средние оценки.

Требуется много времени, чтобы понять: именно такой финал лучше всего выражает замысел режиссёра. Она могла бы разложить всё по полочкам и придумать злобных террористов, которые организовали атаку и намеренно погрузили мир в войну. Но в этом случае к началу титров кино бы выветрилось из головы. Тем временем вопрос, даже такой провокационный и незавершённый, застревает в сознании, вызывает эмоции, заставляет думать и анализировать.

Дилемма сама по себе слишком сложная, чтобы легко и логично её разрешить. Любой вердикт со стороны Бигелоу стал бы пошлостью, зато открытый финал делает ровно то, чего она и добивалась. То есть вызывает дискуссию и чуть ли не молит: пожалуйста, давайте дружно отправим ядерное оружие на свалку.

Каст идеально справляется с нестандартной задачей. Идрис Эльба из харизматичного президента в один момент становится обычным неуверенным человеком и мечтает переложить на кого-нибудь ответственность. Ребекка Фергюсон классно показывает специалиста, который начал утро с улыбки, а к обеду попрощался с жизнью. Джаред Харрис своей ролью объясняет, что даже человек с огромной властью и решениями на миллиарды долларов в критический момент может сломаться. Роли получились такими же, как и всё кино, — опустошающими.

Фильм, безусловно, не идеален. Он натягивает нерв до предела, а затем сбрасывает напряжение, возвращаясь к самому началу. Слишком часто повторяется, показывая одни и те же обсуждения с разных углов. Заваливает персонажами, но умело раскрывает лишь некоторых. Однако за эти минусы не хочется сильно ругать. Потому что «Дом динамита» не политический триллер. Это напоминание о дамокловом мече, который висит над головой у каждого из нас.

«Дом динамита»: стоит ли смотреть?

Фильм заслуживает внимания, но перед просмотром скорректируйте ожидания. Если рассчитываете на этакий «Захваченный рейс», где герой Идриса Эльбы разрулит любые неприятности, а сюжет не оставит вопросов, то вы возненавидите «Дом динамита». Но если подойдёте к работе Кэтрин Бигелоу как к важному высказыванию, которое надо осмыслить – тогда получите удовольствие.

Оценка «Дома динамита» — 8 из 10

Понравилось

Отличная актёрская игра.

В лучшие моменты напряжение просто максимальное.

Бигелоу талантливо поделилась тревогами.

Не понравилось