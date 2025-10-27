Выходит документальный сериал про дружбу Брежнева с Брандтом

Онлайн-кинотеатр KION опубликовал постер и трейлер документального сериала "Дорогой Вилли. Настоящая история" (18+).

В нем речь пойдет о событиях, получивших отражение в свежевышедшем художественном сериале "Дорогой Вилли" (18+). Зритель узнает о том, как личные контакты лидера СССР Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта помогли предотвратить ядерную войну.

Сериал позиционируется как "попытка восстановить реальную картину времени, когда судьба мира зависела от доверия между двумя людьми".

Автор идеи - известный журналист Игорь Прокопенко.

Премьера - 1 ноября.