Обнародован трейлер фильма «Письмо Деду Морозу»

Трейлер фильма «Письмо Деду Морозу» обнародовала 27 октября 2025 года кинокомпания «Атмосфера кино». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в новогодней комедии режиссера Кирилла Кузина исполнили Наталия Орейро, Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов, Мирон Проворов, Анатолий Цой, Азамат Нигманов, Дима Билан, Эвелина Блёданс, Игорь Жижикин, Владимир Стержаков, Зоя Бербер, Роман Попов, Владимир Симонов и другие.

- Петр Безуглов (Филипенко) — серьезный юрист, который забыл, что значит мечтать, - сообщается в синопсисе. - Его жизнь — это бесконечные рабочие дни и правила. Но его сын Ванечка находит папины детские письма Деду Морозу и отправляет их через волшебный почтовый ящик. В одночасье мир Петра переворачивается с ног на голову: его настигают все его детские фантазии — от рек газировки и оживших игрушек до появления самой Наталии Орейро, героини его юности. Чтобы остановить хаос и спасти семью, Петру приходится отправиться в невероятное путешествие, чтобы найти тот самый почтовый ящик и отменить желания, пока не стало слишком поздно.

Наталия Орейро призналась, что давно хотела нарядиться Снегурочкой. В одной из сцен ей это удалось:

- С тех пор как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке. Я всегда представляла себя в её наряде, и это стало возможным в фильме – я очень этому рада.

Зрители также увидят, как она участвует в погонях, поет на русском языке и становится частью безумного семейного путешествия.

Фильм снят Киностудией Горького при участии компаний «Майвэйстудия» и Magic Factory Animation. Съемки проходили в нескольких локациях, включая Москву, Санкт-Петербург и Карелию, чтобы создать эпическую и волшебную атмосферу русской зимы.

В российский прокат «Письмо Деду Морозу» выйдет 27 ноября.