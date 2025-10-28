На крупнейшем азиатском кинорынке представят российские фильмы

РОСКИНО в третий раз представит объединенный российский стенд на международном рынке аудиовизуального контента TIFFCOM 2025, который пройдет с 29 по 31 октября в Токио.

На российском стенде будут представлены 20 компаний и более 100 проектов. Особое внимание традиционно привлекают анимационные проекты. В этом году зрителям и байерам будут представлены "Енотки. Первые слова" ("Союзмультфильм"), кибер-фэнтези "Технолайк!" ("ЯРКО"), "Герои Арктики" ("Воронеж"), "Геройчики. Незваный гость" ("Цифровое телевидение"), новый сезон популярного сериала "Цветняшки! Приключения продолжаются" ("Платошка"), мультфильм "Супер Мяу" ("Медиа Технологии").

В блоке игрового кино покажут такие картины, как "Кракен" ("Централ Партнершип"), музыкальное фэнтези "Буратино" (Art Pictures Distribution), драма-фэнтези "Девятая планета" (СТВ), ожидаемый семейный хит "Чебурашка 2" (Red Temp Media), сиквел семейной ретрокомедии "Пальма-2" ("Марс Медиа"), семейные драмы "Жемчуг" (Pan-Atlantic Studio) и "Вечная зима" (Slon Sales House), спортивная драма "В потоке трех стихий" (North Star Production), а также мелодрама "Четыре четверти (режиссерская версия)" ("Киноглаз") и эпическая лента "1812. Охота на Императора" ("Пиманов и партнеры").

Программа сериалов представлена исторической мелодрамой "Княжна Милосердия" ("Совтелеэкспорт"), детектив-драмой "Черное солнце" (НТВ) и иммерсивным VR-фильмом "Достоевский 360" ("Эдельвейс").