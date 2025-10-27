Что известно о втором сезоне сериала «Про это самое»

Весной 2025 года в эфир ТНТ вышел комедийный сериал «Про это самое» — забавный и довольно смелый проект о важности сексуального образования. Это история о молодом враче-сексологе, который возвращается на работу в родное село. Через несколько месяцев после премьеры появились новости о том, что у дерзкого комедийного шоу появится продолжение. «Лента.ру» напоминает, чем закончился первый сезон сериала, рассказывает о касте, создателях и дате выхода второй части «Про это самое».

Главное о сериале

Страна: Россия.

Жанр: комедия.

Режиссер: Евгений Абызов.

Сценаристы: Максим Вахитов и Юлия Галиченко.

Сколько серий: 16 (1-й сезон).

Когда вышел первый сезон: весна 2025 года.

Дата выхода 2-го сезона: 2026 год.

Где смотреть: телеканал ТНТ, стриминговые сервисы Premier и «Кинопоиск HD».

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 6.5.

В главных ролях: Денис Власенко, Валерия Репина, Инга Оболдина, Александр Ильин.

Дата выхода

Первый сезон сериала «Про это самое» показывали с 14 по 24 апреля 2025 года. Новости о продолжении шоу появились уже в августе 2025-го, однако создатели не сообщили, когда именно выйдет второй сезон проекта.

Сериал «Про это самое» продлен на второй сезон. Точная дата выхода не раскрывается.

Некоторые СМИ утверждают, что премьера новой части «Про это самое» запланирована на 2026 год. При этом компания Norm Production, которая занимается производством сериала, еще не подтвердила эту информацию.

Ожидается, что второй сезон, как и первый, будет состоять из шестнадцати 25-минутных эпизодов.

Напомним, что первую часть «Про это самое» транслировал телеканал ТНТ — серии выходили в эфир с понедельника по четверг. Сейчас проект можно посмотреть на «Кинопоиск HD» и Premier — скорее всего, на этих стримингах появится и продолжение шоу.

Сюжет

Сериал «Про это самое» рассказывает о жизни врача Мити Симоненко (Денис Власенко). После восьмилетнего обучения в Санкт-Петербурге Митя возвращается в родное село Озерное, расположенное где-то на юге страны. Местные жители с нетерпением ждут приезда молодого специалиста — в больнице уже давно не хватает толковых медиков.

Радость Митиных односельчан быстро сменяется недоумением. Оказывается, что по образованию Митя — психолог-сексолог.

Странная специализация новоприбывшего врача смущает консервативных жителей деревни. К удивлению местных — и ужасу своего сурового отца Михаила Семеновича (Александр Ильин) — Митя отказывается перепрофилироваться. Он твердо намерен заняться просвещением односельчан, которые до сих пор считают секс запретной темой и живут в мире предрассудков.

На протяжении первого сезона Митя втайне от родителей помогал жителям разобраться с их деликатными проблемами и постепенно завоевывал авторитет в глазах окружающих.

Чем закончился первый сезон сериала «Про это самое»

В финале сезона Митя рассказывает матери (Инга Оболдина) о том, что уже давно проводит тайные консультации. Бывший Полины (Валерия Репина) по имени Егор (Олег Гаас) пытается вернуть девушку, которая выбрала Митю.

Митя сообщает Полине, что передумал уезжать в Санкт-Петербург, и возлюбленная, мечтающая о переезде в большой город, уходит от него. Егор рассказывает всем жителям села и Михаилу Семеновичу правду о работе Мити.

Уставший от непонимания и осуждения окружающих молодой сексолог решет все же покинуть Озерное.

По слухам, во втором сезоне у сериала «Про это самое» изменится возрастное ограничение. Ожидается, что рейтинг снизится с «18+» до «16+». Это значит, что темы, которых будет касаться продолжение, могут стать менее острыми, а сцены — менее откровенными.

Создатели и производство

О сериале «Про это самое» заговорили в 2023 году — тогда первую серию проекта показали на фестивале «Пилот». Отзывы о новинке были противоречивыми: шоу сравнивали с «Эйфорией» и «Сексуальным просвещением», хвалили за игру Дениса Власенко и ругали за слабый сценарий.

Съемки «Про это самое» стартовали в августе 2024 года. Первый сезон сериала вышел в эфир в апреле 2025 года. По данным компании Norm Production, «Про это самое» стал одним из самых популярных российских сериалов, которые вышли на отечественных стримингах с января по май 2025-го. «Кинопоиск», в свою очередь, включил «Про это самое» в топ-10 лучших российских сериалов первой половины года.

Новости о втором сезоне сериала «Няня Оксана», «Девушки с Макаровым» и «Универ. Молодые».

Новости о втором сезоне сериала появились в августе 2025 года. Тогда стало известно, что производством сериала вновь занимается Norm Production. Среди громких проектов студии: комедийные сериалы «Жуки», «Няня Оксана», «Девушки с Макаровым» и «Универ. Молодые».

Режиссерское кресло проекта занимает Евгений Абызов («Мамы»), а за сценарий отвечают Максим Вахитов («Универ», «Интерны») и Юлия Галиченко («Телохранители»). Для Вахитова и Галиченко это не первая совместная работа — ранее они писали сценарий для комедийного сериала «Первокурсницы» с Екатериной Стуловой и Анной Уколовой.

Неизвестно, когда именно стартуют съемки «Про это самое 2». Первый сезон шоу снимали неподалеку от Переславля-Залесского (Ярославская область).

Актеры и роли

В продолжении «Про это самое» могут вернуться все ключевые герои из первого сезона шоу. Главного героя — молодого врача-сексолога по имени Митя — вновь сыграет Денис Власенко.

Интересно, что широкую известность Власенко принес проект, тоже исследующий тему секса — Happy End с Леной Трониной. Среди других ролей актера — ангел Костя из сериала «Закрыть гештальт» и полицейский Николай Делягин из «Инспектора Гаврилова».

Какие актеры могут сыграть во втором сезоне «Про это самое»:

Денис Власенко («Закрыть гештальт 2») — Митя Симоненко, молодой врач-сексолог;

Александр Ильин («Кухня») — Михаил Семенович, отец Мити, глава сельсовета Озерного;

Валерия Репина («Кибердеревня») — Полина, девушка, в которую Митя был влюблен в школе;

Олег Гаас («Телохранители») — Егор, парень Полины;

Инга Оболдина («Гагарин. Первый в космосе») — Ирина, мать Мити.

Помимо этого, в первом сезоне «Про это самое» снимались Сергей Степин («Баба Яга спасает мир»), Игорь Усачев («Капитан Волконогов бежал»), Анжелика Легостаева («Телохранители») и другие. Пока неизвестно, какие второстепенные герои вернутся в продолжении шоу.