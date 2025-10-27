Каким будет второй сезон сериала «Гангстерленд»

В 2026 году на стриминге Paramount+ выйдет второй сезон сериала «Гангстерленд». Это масштабная история о противостоянии влиятельных криминальных семейств. Несколько серий «Гангстерленда» снял Гай Ричи, а одну из главных ролей в шоу исполнил Том Харди. «Лента.ру» напоминает, чем закончился первый сезон этой криминальной истории, раскрывает дату выхода и каст продолжения.

Главное о сериале

Страна: Великобритания, США.

Оригинальное название: MobLand.

Жанр: криминальная драма, боевик.

Шоураннер: Ронан Беннетт.

Сколько серий: 10 (1-й сезон).

Длительность одной серии: от 40 минут до 1 часа.

Когда вышел первый сезон: весна 2025 года.

Дата выхода 2-го сезона: 2026 год.

Где смотреть: стриминговый сервис Paramount+.

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.4.

В главных ролях: Том Харди, Пирс Броснан, Пэдди Консидайн, Хелен Миррен.

Оригинальное название сериала — MobLand. Словом mob на американском сленге называют людей, вовлеченных в организованную преступную деятельность.

Дата выхода

Первый сезон «Гангстерленда» завершился 1 июня 2025 года. Через три недели после финала компания Paramount объявила, что сериал официально продлен.

Второй сезон сериала «Гангстерленд» выйдет в 2026 году. Точная дата релиза не раскрывается.

СМИ предполагают, что премьера шоу состоится в первой половине 2026-го. Дело в том, что первый сезон «Гангстерленда» снимали около полугода, а съемки второго сезона должны стартовать в конце октября 2025-го. Если темпы производства останутся неизменными, то продолжение криминальной драмы выйдет в феврале или марте 2026 года.

Скорее всего, в новом сезоне криминальной драмы будет десять эпизодов длительностью около часа. Продолжение «Гангстерленда», как и первая часть, будет доступно на стриминговом сервисе Paramount+ (стриминг не работает в России). При этом в сети можно найти первый сезон «Гангстерленда» и с русскими субтитрами, и в русской озвучке.

Сюжет

«Гангстерленд» — это история фиксера Гарри Де Сузы (Том Харди). Уже больше двадцати лет Гарри работает на семью Хэрриган — влиятельных ирландских мафиози, живущих в Лондоне.

Хэрриганы переживают не самый простой период. Подконтрольный им преступный клан Стивенсонов требует независимости — между двумя мафиозными семьями разгорается нешуточное противостояние. Ситуация осложняется после пропажи Томми Стивенсона (Феликс Эдвардс). Оказывается, что незадолго до исчезновения юный наследник Стивенсонов побывал в ночном клубе вместе с молодым выскочкой Эдди Хэрриганом (Энсон Бун).

Криминальный босс Конрад Хэрриган (Пирс Броснан) поручает Гарри ответственную миссию — он должен разобраться в подковерной вражде кланов и не допустить начала открытой конфронтации между семьями Хэрриган и Стивенсон.

Чем закончился первый сезон «Гангстерленда»

Гарри удалось отыскать человека, который долгое время шпионил в пользу Стивенсонов. Предателем оказалась О`Хара Дилейни (Лиза Дван), адвокат Хэрриганов.

Война между Стивенсонами и Хэрриганами закончилась победой последних. Кевин Хэрриган (Пэдди Консидайн) лично расправился с главой враждебной семьи Ричи Стивенсоном (Джефф Белл). После того как его отец Конрад оказался за решеткой, Кевин стал фактическим главой клана Хэрриган.

Загадочная мафиози Кэт Макаллистер (Джанет Мактир) объявила войну Хэрриганам и, кажется, нашла союзницу в лице Серафины (Мандип Диллон).

В финале серии жена Гарри Джан (Джоэнн Фрогатт) в порыве ярости воткнула ему в грудь нож — дальнейшая судьба фиксера остается под вопросом.

Создатели и производство

О создании новой криминальной драмы заговорили в феврале 2024 года. Перед тем как стать «Гангстерлендом», шоу успело сменить несколько названий и даже слегка изменило концепцию.

Изначально «Гангстерленд» должен был называться «Донованы» (The Donovans). Шоу задумывалось как спин-офф сериала «Рэй Донован». Эта криминальная драма выходила на американском канале Showtime с 2013 по 2020 год. На протяжении семи сезонов главный герой, «решала» по имени Рэй (Лив Шрайбер), разбирался с проблемами влиятельных людей, живущих в Лос-Анджелесе.

В итоге новый сериал решили превратить в самостоятельный проект. В октябре 2024 года шоу переименовали в «Компаньона» (The Associate), а в феврале 2025-го — в «Гангстерленд».

Первый сезон «Гангстерленда» выходил на Paramount+ с марта по июнь 2025 года. За три месяца с момента релиза шоу собрало более 26 миллионов просмотров — это второй результат стриминга после мрачной драмы «Лэндмен».

23 июня 2025 года сериал продлили на второй сезон.

«Мы рады дать зеленый свет второму сезону этого мирового феномена, который возглавил как внутренние, так и международные чарты и взлетел на первое место в Великобритании», — рассказал глава Paramount Entertainment Studios Крис Маккарти.

К работе над продолжением «Гангстерленда» вернулись шоураннер Ронан Беннетт («Джонни Д.») и сценарист Джез Баттеруорт («Ford против Ferrari»), а в число исполнительных продюсеров вновь вошел Гай Ричи («Большой куш»).

Гай Ричи снял два первых эпизода «Гангстерленда». Неизвестно, будет ли он режиссировать продолжение сериала.

Помимо Ричи, над первым сезоном «Гангстерленда» работали Энтони Бирн («Острые козырьки»), Даниэль Сыркин («Тегеран») и Лоуренс Гоф («Отбросы»). Создатели «Гангстерленда» пока не анонсировали, кто из режиссеров будет работать над вторым сезоном шоу.

Ожидается, что съемки второго сезона стартуют в конце октября 2025-го — об этом рассказала актриса Джоэнн Фрогатт (играет Джан Де Сузу).

Актеры и роли

Второй сезон «Гангстерленда» станет прямым продолжением первого, поэтому там появятся все ключевые герои, уже знакомые зрителям.

Скорее всего, на экраны вернется и главный герой сериала — фиксер Гарри Де Суза. В финале первого сезона герой Тома Харди получил серьезное ножевое ранение, однако поклонники шоу уверены, что история этого персонажа далека от завершения.

Какие актеры сыграют во втором сезоне «Гангстерленда»: