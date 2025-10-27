30 самых ожидаемых сериалов 2026 года

В 2026 году нас ждет большое количество премьер (и настоящий бум научной фантастики): от новинок по популярным франшизам до новых сезонов известных шоу. На экраны выйдут долгожданные «Бегущий по лезвию 2099» и «Квест Вижна», а также продолжения «Разделения», «Эйфории» и «Пацанов». «Лента.ру» публикует топ-30 лучших сериалов, которые можно будет увидеть в 2026-м, а также рассказывает, что будет в новых главах полюбившихся проектов и что ждать от премьер.

Премьеры

«Звездный путь: Академия Звездного Флота»

Страна: США

Режиссер: Алекс Куртцман

В ролях: Холли Хантер, Пол Джаматти, Татьяна Маслани, Джордж Хоукинс

Дата выхода: 15 января 2026

В отличие от оригинального «Звездного пути» и «Странных новых миров», новый проект сосредотачивается не на «Энтерпрайзе» и его экипаже, а на судьбе кадетов Звездного Флота, которые взрослеют и проходят подготовку, чтобы стать офицерами. В центре сюжета — дружба, первые влюбленности и соперничество. Амбициозные и полные надежд молодые люди еще не знают, какие катастрофические события привели к более чем вековой паузе в деятельности Академии.

«Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»

Страна: США

Режиссеры: Оуэн Харрис, Сара Адина

В ролях: Финн Беннетт, Дэниэл Ингс, Сэм Спруэлл, Берти Карвел

Дата выхода: 18 января 2026

Экранизация повести «Межевой рыцарь» — первой части сборника «Рыцарь Семи Королевств», созданного Джорджем Мартином. Действия первоисточника происходят в той же вселенной, где разворачиваются события «Игры престолов», но за 100 лет до событий «Игры престолов» и через 72 года после «Дома Дракона».

В центре сюжета — рыцарь Дункан Высокий и его юный ученик Эгг. Вместе они путешествуют по всему Вестеросу — в ходе странствий Дункану и Эггу предстоит поучаствовать в рыцарских турнирах, столкнуться с интригами знатных семей королевства, а также раскрыть огромное количество тайн, включая истинную личность юного оруженосца.

«Фонари»

Страна: США

Режиссеры: Джеймс Хоуз, Гита Васант Пател, Алик Сахаров

В ролях: Кайл Чендлер, Аарон Пьер, Нэйтан Филлион, Келли Макдоналд

Дата выхода: начало 2026 года

В центре сюжета нового сериала по DC Comics окажутся два Зеленых Фонаря: Хэл Джордан и Джон Стюарт. Вместе они будут расследовать преступление на Земле.

Создатели обещают не типичную для подобных проектов космическую оперу, а полноценную историю раскрытия преступления в духе «Настоящего детектива» и «Медленных лошадей». Кроме того, события «Фонарей» подведут к основному сюжету «Вселенной DC», и потому создатели считают грядущую новинку важной в контексте франшизы.

«Бегущий по лезвию 2099»

Страна: США

Режиссер: Джонатан ван Тюллекен

В ролях: Димитри Абольд, Том Берк, Льюис Гриббен, Мишель Йео, Хантер Шафер

Дата выхода: неизвестно

Сериал продолжит события фильмов «Бегущий по лезвию» (1982) и «Бегущий по лезвию 2049» (2017), но героев Харрисона Форда и Райана Гослинга в нем не будет.

События сериала развернутся спустя 50 лет после финала второй картины. В центре сюжета окажутся две девушки: преступница Кора и репликант Олуэн — под давлением обстоятельств им придется сотрудничать. А еще героини окажутся втянутыми в масштабный заговор, который грозит гибелью борющемуся за возрождение городу.

«Джон Уик: Под Высоким Столом»

Страна: США

Режиссер: Чад Стахелски

В ролях: Киану Ривз

Дата выхода: неизвестно

Сериал-сиквел по киновселенной «Джона Уика». В центре сюжета — события, произошедшие после четвертой части оригинальной картины (в финале которой Уик, по всему видимому, погиб). Джон Уик оставил мир Высокого стола — совета криминальных авторитетов — в шатком положении, и теперь новые персонажи будут пытаться заявить о себе, в то время как некоторые из давних героев франшизы останутся верны старому порядку.

«Квест Вижна»

Страна: США

Режиссер: Терри Маталас

В ролях: Пол Беттани, Джеймс Спэйдер, Рори Моллика, Тодд Стэшвик

Дата выхода: неизвестно

Продолжение и спин-офф сериала «Ванда/Вижн», который выходил в 2021 году, станет частью Шестой фазы «Кинематографической вселенной Marvel».

Воскрешенный после своей смерти в битве с Таносом Вижн полностью теряет память. Ему предстоит не только адаптироваться к жизни без воспоминаний, но и попытаться разобраться в загадочных обстоятельствах своего прошлого, постепенно собирая воедино фрагменты своего разума.

«Полдень»

Страна: Россия

Режиссер: Клим Козинский

В ролях: Максим Матвеев, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь

Дата выхода: неизвестно

Экранизация романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Земля, 2278 год. Максим Каммерер расследует загадочное дело прогрессора Льва Абалкина — одного из «подкидышей», людей, которые родились из эмбрионов, найденных на планете Саракш в таинственных инкубаторах инопланетной цивилизации Странников. Абалкин неожиданно возвращается на Землю без разрешения и начинает вести себя подозрительно. Это вызывает опасения у спецслужб — они подозревают Абалкина в том, что он может быть «спящим агентом» инопланетян.

Продолжения

«Адский рай», 2-й сезон

Страна: Япония

Режиссеры: Каори Макита

Дата выхода: январь 2026 года

«Адский рай» — медитативный, но кровавый сенэн от знаменитой студии MAPPA, создателей «Человека-бензопилы» и финала «Атаки титанов».

Ожидается, что во втором сезоне на таинственный остров, где происходит основное действие первой части, отправится еще одна экспедиция. На этот раз руководить ей будет Ямада Асаэмон Сюгэн. А еще в продолжении раскроют тайны острова и расскажут о реальном прошлом Габимару, главного героя.

«Магическая битва», 3-й сезон

Страна: Япония

Режиссеры: Сета Госедзоно

Дата выхода: январь 2026 года

«Магическая битва» — сериал о подростке Юдзи Итадори, который сражается с мощными монстрами-проклятиями. Это одно из самых просматриваемых аниме в истории.

В финале второго сезона злой маг Кендзяку запечатывает наставника главного героя Сатору Годжо в тюремном царстве — проклятом объекте, способном удерживать кого и что угодно внутри небольшого куба. В продолжении, как ожидается, Кендзяку устроит некое соревнование, в котором Юдзи и его одноклассниками придется нападать друг на друга и выполнять жесткие требования колдуна.

«Извне», 4-й сезон

Страна: США

Режиссеры: Дэвид Грин, Кристофер Болл, Майкл Уэйл

В ролях: Гарольд Перрино, Каталина Сандино Морено, Эйон Бэйли, Дэвид Алпей

Дата выхода: март 2026 года

За три сезона в популярном хоррор-сериале произошло огромное количество мистических событий. Семья Мэттьюзов с двумя детьми поехала в путешествие по Америке, но вместо этого попала в заколдованный городок, откуда нельзя выбраться. По ночам здесь ходят зловещие монстры и разрывают на куски всех, кто не успел от них спрятаться, за городом растет дерево с номерными бутылками на ветвях, а в деревушке неподалеку таинственным образом появляются продукты.

Фанаты «Извне» ждут, что хотя бы в четвертом сезоне создатели раскроют тайны безымянного городка. Однако все прошлые сезоны добавляли лишь больше вопросов.

«Сорвиголова: Рожденный заново», 2-й сезон

Страна: США

Режиссер: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед

В ролях: Чарли Кокс, Маргарита Левиева, Винсент Д’Онофрио, Дженнея Уолтон

Дата выхода: 4 марта 2026 года

В центре сюжета — слепой юрист Мэтт Мердок, он же Сорвиголова. Днем Мэтт — адвокат, который среди прочего помогает другим супергероям, а ночью — борец за справедливость, карающий преступников по всему миру.

Во втором сезоне он продолжит бороться с суперзлодеем Кингпином, одним из крупных криминальных авторитетов Нью-Йорка.

«Эйфория», 3-й сезон

Страна: США

Режиссеры: Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Августин Фриззелл

В ролях: Зендея, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра

Дата выхода: весна 2026 года

Первый сезон подростковой драмы «Эйфория» вышел на экраны еще в 2019 году, спустя три года в Сети появилось продолжение. С тех пор фанаты ждут третьего сезона, релиз которого уже несколько раз переносили: сначала с 2023 на 2024 год, потом и вовсе на 2026-й.

Никаких деталей о сюжете продолжения пока нет. По слухам, новые серии «Эйфории» покажут, что произошло с героями через пять лет после финала второго сезона.

«Шеф», 8-й сезон

Страна: США

Режиссер: Сергей Артимович

В ролях: Андрей Чубченко, Кирилл Полухин, Эльдар Лебедев, Евгения Игумнова, Анна Миклош

Дата выхода: весна 2026 года

Сериал «Шеф», в центре сюжета которого приключения полицейского Виктора Расторгуева, выходит на телеканале НТВ с 2012 года. За это время с персонажами произошло много всего: главный герой отсидел в тюрьме, восстановился на службе и получил генеральские погоны, стал сотрудничать с влиятельным криминальным авторитетом Максимом Тихомировым и трагически потерял жену и дочь.

В восьмом сезоне герою предстоит узнать, что его родные погибли вовсе не из-за несчастного случая: их ликвидация была лишь частью масштабной преступной комбинации.

«Дом Дракона», 3-й сезон

Страна: США

Режиссеры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник

В ролях: Мэтт Смит, Юэн Митчелл, Оливия Кук, Эмма Д’Арси

Дата выхода: лето 2026 года

В основу сериала «Дом дракона» легла книга писателя Джорджа Мартина «Пламя и кровь», приквел саги «Песнь Льда и Огня», по которой снята «Игра престолов».

В центре событий — гражданская война на континенте Вестерос: в первой главе показали ее истоки, во второй началась активная часть конфликта, а третья должна подвести к кульминации. Ожидается, что третий сезон «Дома Дракона» начнется с масштабной морской битвы при Глотке, а его ключевым событием станет эпическая схватка между Эймондом на драконе Вхагар и Деймоном на Караксесе у стен Харренхолла.

«Пацаны», 5-й сезон

Страна: США

Режиссеры: Филип Сгриккиа, Фред Туа, Сара Бойд

В ролях: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Томер Капон, Карен Фукухара

Дата выхода: лето 2026 года

Пятый сезон проекта про изнанку супергеройского шоу-бизнеса станет финалом всей истории — в нем зрителям покажут окончание противостояния «Пацанов» и Хоумлендера.

Создатель шоу Эрик Крипке пообещал, что финал будет по-настоящему кровавым, и сравнил его с апокалипсисом. Ожидается, что в пятом сезоне «Пацанов» будет много смертей — не стоит ждать, что все полюбившиеся герои выживут.

«Олдскул», 2-й сезон

Страна: Россия

Режиссер: Александр Жигалкин, Евгений Шелякин

В ролях: Мария Аронова, Ефим Шифрин, Роман Маякин, Игорь Хрипунов

Дата выхода: 1 сентября 2026 года

Главная героиня ситкома — Мария Трифонова, настоящая «олдскульная» учительница, в своей работе исповедует советские методики. Она строгая, даже суровая: на уроках Марии Павловны дети боятся всего. По воле случая именно она попадает в элитную «школу будущего», где свобода важнее дисциплины.

В первом сезоне Мария Павловна пыталась наладить отношения с учениками, собственными детьми и сенсорными досками. В продолжении «Олдскула» героиня вновь будет пытаться найти подход к избалованным подросткам, а еще постарается выбраться из любовного треугольника, в котором за ее сердце сражаются школьный завхоз и обаятельный сосед.

«Разделение», 3-й сезон

Страна: США

Режиссер: Бен Стиллер

В ролях: Адам Скотт, Бритт Лауэр, Зак Черри, Трэмелл Тиллман, Джен Таллок, Дичен Лакмэн, Джон Туртурро

Дата выхода: конец 2026 года

Анонса сюжета третьего сезона «Разделения» пока не было, однако финал второй части делает недвусмысленные намеки на то, чего следует ожидать в продолжении. Марк С., оставшийся внутри Lumon с Хелли Р., выбрал свою жизнь, а не призрачную возможность интегрироваться с «экстра» Марком.

Вероятно, в третьей главе продолжится их история противостояния корпорации. Кроме того, теперь на стороне Марка важный игрок — мисс Кобел, личность которой не была разделена на рабочую и внерабочую. Под вопросом остается и судьба проекта «Холодная гавань», которую команда Марка С. завершила к концу второго сезона.

Devil May Cry, 2-й сезон

Страна: США, Япония, Южная Корея

Режиссеры: Хан Сын-у, Пак Со-ен, Ким Сон-мин

Дата выхода: неизвестно

Сериал Devil May Cry — это анимационная адаптация культовой одноименной видеоигровой франшизы, но не прямая экранизация событий в играх. Создатели шоу берут знакомых персонажей из тайтлов и помещает их в новые обстоятельства, сохраняя при этом их лор и способности.

Шоураннер Ади Шанкар отмечал, что «Дьявол может плакать» — это полноценная история сразу на несколько сезонов, однако пока анонсирован только второй.

«Дандадан», 3-й сезон

Страна: Япония

Режиссеры: Фуга Ямасиро, Абель Гонгора

Дата выхода: неизвестно

Один из самых популярных аниме-проектов последних лет продлили на третий сезон сразу после финала второго. Сериал снимают по одноименной манге Юкинобу Тацу, так что сюжет продолжения будет вполне предсказуем для фанатов первоисточника.

За два сезона главные герои «Дандадана» Момо Аясе и Конспирун (Кен Такакура) успели сразиться с пришельцами, призраком, инопланетным крабом, огромным подземным червем, деревенской мафией и даже с кайдзю. В третьем сезоне, как ожидается, создатели сериала адаптируют арку манги «Космические глобалисты». В ней Момо, Конспируну и их друзьям предстоит победить инопланетян, мечтающих уничтожить Землю.

«Властелин колец: Кольца власти», 3-й сезон

Страна: США, Новая Зеландия, Канада

Режиссеры: Шарлотта Брандстром, Уэйн Йип, Луиз Хупер

В ролях: Морвет Кларк, Чарли Викерз, Чарльз Эдвардс, Исмаэль Крус Кордова, Роберт Арамайо

Дата выхода: неизвестно

«Кольца власти» — это фэнтезийный спин-офф «Властелина колец», приквел к знаменитым фильмам режиссера Питера Джексона. В сериале рассказывается про процесс создания Колец власти, приход к власти темного мага Саурона и борьбу с ним Последнего союза эльфов и людей.

О том, что произойдет в третьем сезоне, информации пока нет. Однако ожидается, что в нем Саурон столкнется с сопротивлением со стороны всего Средиземья и решит посеять среди высших людей ненависть к эльфам и жажду бессмертия.

