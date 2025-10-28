Когда выйдет фильм-продолжение «Однажды в... Голливуде»

Новый фильм режиссера Дэвида Финчера "Приключения Клиффа Бута" выйдет летом 2026 года. Сценарий написал Квентин Тарантино, а главную роль исполнит Брэд Питт.

"Приключения Клиффа Бута", продолжение картины Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", расскажет о Клиффе Буте, вернувшемся решать всевозможные проблемы голливудских студий.

Действие происходит в 1977 году, спустя 8 лет после событий "Однажды в... Голливуде".

В фильме появятся Тимоти Олифант, Холт Маккэллани, Карла Гуджино, Элизабет Дебики, Скотт Каан ("Одиннадцать друзей Оушена"), Яхья Абдул-Матин II, Кори Фогельманис и Джейби Тадена.