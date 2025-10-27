Кустурица представил сюжет фильма «Как я не снял "Преступление и наказание"»

Сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица раскрыл сюжет своего нового фильма «Как я не снял "Преступление и наказание"» — картины о режиссере, который сталкивается с моральной дилеммой, сопоставимой с сюжетом романа Федора Достоевского. О будущей работе режиссер рассказал на творческой встрече в Высшей школе культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ имени М.В. Ломоносова.

По словам Кустурицы, история начинается с того, что молодой режиссер получает предложение от богатого мецената профинансировать экранизацию романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

«[В центре сюжета] — молодой режиссер, который хочет снимать экранизацию "Преступление и наказание". У него есть друг, который звонит ему из Канна и говорит: "Приезжай, у меня здесь есть очень богатый человек, который хочет быть меценатом и дать деньги на твой фильм на основе Достоевского», — сказал режиссер.

По словам Кустурицы, далее герой приезжает познакомиться с потенциальным спонсором и его женой. Меценат, в свою очередь, сообщает, что готов дать деньги на фильм при условии, если режиссер убьет его жену.

«[Герой] уже хотел совершить преступление: взял топор и хотел убить женщину. Но в этот момент его взяли за руку и сказали, что все происходящее — реалити шоу. В стрессовом состоянии он ушел домой и позвонил своему другу», — продолжил режиссер.

Кустурица добавил, что пережитый стресс не позволил герою вернуться к нормальной жизни.

«Он взял пистолет и убил человека, который сделал это шоу и его жену, как было у Раскольникова, который убил не только старуху, но и ее сестру», — заметил автор.

Режиссер пояснил, что идея фильма заключается в том, чтобы показать, что в революции страдают не только очевидные жертвы, но и невинные люди.

«У меня есть точка, в которой фикция и реальность встретились. <…> В момент, когда герой хотел совершить убийство, он не [сделал бы это] по-настоящему, потому что это не реально. Но шок от того, что они сделали с его жизнью, заставляет его взять пистолет и уничтожить создателей реалити-шоу», — подчеркнул Кустурица.

Автор объяснил, что идея фильма родилась после наблюдений за реальной жизнью в Сербии и современными медиа.

«Я могу сказать, что конец фильма, как в романе, был. Но в жизни этого не произошло — я не находил финансирование. Один день, это случилось месяц назад, я понял, что мне надо делать. Понял это из опыта, который в Сербии сейчас [популярен] — реалити шоу», — заключил режиссер.

Предыстория картины

О планах создать киноленту «Как я не снял "Преступление и наказание"» Кустурица сообщал еще в 2011 году после пресс-конференции в Москве, посвященной «Неделе сербских фильмов». Тогда он рассказал журналистам, что хотел снять картину по роману Федора Достоевского, но не сделал это, поскольку не знал, как перенести язык и мышление русского писателя в современность. Позже Кустурица рассказал ТАСС, что российский актер, номинант на кинопремию «Оскар» Юра Борисов примет участие в съемках «Как я не снял "Преступление и наказание"». Борисов исполнит роль самого Кустурицы.