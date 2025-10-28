Фильм «Битва за битвой» номинирован на «Золотой глобус»

Новый фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» получил номинацию на премию «Золотой глобус» сразу в двух категориях — «Комедия» и «Мюзикл». Как отмечает Variety, решение связано с уникальным сочетанием абсурдного юмора и напряжённого, почти триллерного сюжета. По сюжету, группа бывших революционеров вновь собирается вместе, чтобы спасти дочь Боба Фергюсона от давнего врага по имени Локджо. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Бенисио Дель Торо, Реджина Холл, Тияна Тейлор и Чейз Инфинити.

Критики уже прочат фильму громкий успех: по данным Variety, «Битва за битвой» может установить рекорд и получить до 14 номинаций на «Оскар» и около десяти — на «Золотой глобус». В категории «Комедия» и «Мюзикл» картина Андерсона будет соперничать с лентами «Марти Великолепный», «Бугония», «Злая: Навсегда» и другими претендентами на главные кинонаграды года.