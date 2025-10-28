Стало известно, кто может сыграть Джокера в новом фильме про Бэтмена

Режиссёр Андрес Мускетти и его жена Барбара Мускетти недавно рассказали, что Билл Скарсгард, с которым они уже давно работают вместе (с первой части «Оно»), ведёт переговоры, чтобы сыграть Джокера в новом фильме про Бэтмена.

Напомним, что картина носит название Лента носит подзаголовок «Отважный и смелый». Ранее Мускетти говорил, что поделится подробностями картины уже скоро. Фанатам не придётся ждать слишком долго, однако о чём именно расскажет Андрес, пока неизвестно.

Сейчас Тёмного рыцаря также играет Роберт Паттинсон, однако фильмы с ним не входят в общий канон новой франшизы. Премьера кинокомикса «Бэтмен 2» состоится в октябре 2027 года.

Когда выпустят картину про Бэтмена в рамках новой киновселенной Marvel, пока неизвестно.