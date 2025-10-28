«Хроники русской революции» задели публику за живое

Давно в соцсетях не было такого кипежа. О сериале "Хроники русской революции" Андрея Кончаловского пишут даже те, кто еще не посмотрел ни кадра, но уже все о нем знают. Показ едва дошел до середины, но многие уже делают выводы - поспешные, подчас сокрушительные, очень часто идею фильма трактуя субъективно, поверхностно и конъюнктурно. И, как водится, свое мнение выдают за единственно возможное. Масса отзывов - как срез общественного сознания в стране, снова переживающей неспокойные времена. Мы собрали несколько самых типичных.

Детектив с костюмами

semin0689: Название обещает масштабную историческую драму, погружение в атмосферу революционной России, хронику событий, от которых зависела судьба страны. Но на деле подсовывают почти детективную историю с элементами мелодрамы. Сериал выглядит красиво, натура есть, актеры стараются, но замысел подменен: это не рассказ о революции, а очередной "детектив с костюмами".

Гламур мифа

Сергей Кузнецов: Кончаловский ведет диалог с советским киноканоном. Вспомните его же "Сибириаду" - масштабный эпос с верой в сакральность истории. Но в "Хрониках" он от этого отрекается: вместо героев - циники, вместо пафоса - ирония, вместо веры - скепсис. Структура мифа остается, но произошла смена знаков. В итоге получается не честный разговор о трагедии, а ее стилистическая подмена: советский пафос сменяется современным гламуром. В конечном счете сериал не удовлетворяет ни любителей истории, жаждущих глубины, ни ценителей кино, ищущих сильных эмоций. "Хроники русской революции" - умный, но бездушный проект, который, пытаясь разобрать миф на запчасти, так и не нашел что сказать нам сегодня. Получился не манифест, а обширный, но холодный реферат.

Об актерах

beauty_efremova: Актерский состав подобран шедеврально, но особенно удивляет то, как похожи персонажи на своих прототипов. Юра Борисов в роли Прохорова - потрясающий. Я обожаю Борисова и не пропускаю его работы, но здесь он открылся для меня с другой стороны. Сложилось впечатление, что его герой - единственный, кого интересует судьба Российской империи, что его одного волнуют кражи и растрата государственного имущества. Он слишком хороший, даже подозрительно. Евгений Ткачук в роли Ленина понравился: он действительно похож. Я читала, что Ленин часто слонялся из угла в угол, был слегка взбалмошным - Ткачук это передал. Понравился Столыпин своей рассудительностью, Распутин - таинственностью, Кшесинская - женственностью, Крупская - покорностью супругу. Очень много достойных актеров и персонажей.

Театр в кино

Т-Ж: Иногда кажется, что "Хроники" - скорее театральная постановка, чем телесериал. Это заметно по работе артистов. Скажем, много вопросов вызывает Горький - актер переигрывает и изображает писателя слишком карикатурно. Похожие чувства поначалу вызывает Ленин (Евгений Ткачук). Его нарочито экспрессивная игра отлично смотрелась бы на театральной сцене, но в сериале только мешает. Лишь ближе к середине истории его герой начинает вызывать любопытство: зрителю показывают сцены из обычной жизни будущего вождя. Но до этих сцен еще нужно добраться. Толстой, а не "Аббатство Даунтон" Ярослав Забалуев: Авторы "Хроник" ставят широкие временные рамки и считают достойным попадания в кадр очень многое. Чтобы вместить все, и нужна заявленная в названии хроникальность - повествование движется размашистым пунктиром. Пробелы обусловлены тем, что событийная канва знакома нам со школы - подкупающий уровень доверия к зрителю. В первых сериях демонстративно оставлены за кадром даже ключевые события (восстания 1905 года, убийство Столыпина). Этот жест подчеркивает бессилие человека перед механикой неизбежного. Это не плакат и не прокламация. Да, от Ленина (Евгений Ткачук) автор явно не в восторге, но и у вождя здесь есть, скажем так, чувствительная сторона. Да, Николай II (Никита Ефремов) - мученическая фигура, но выглядит он все равно похмельным и слабовольным. И да, снимая "Хроники" с их живописной композицией кадра и раздражающе прихотливой структурой, Кончаловский очевидно ориентировался не на "Игру престолов" и "Аббатство Даунтон", а на Льва Толстого и Лукино Висконти. Такой подход может удивить, а может обескуражить, но и то и другое режиссер безусловно делает на совесть.

Идея кажется понятной