У группы «Кино» вышел клип с похожим на Цоя актером

Легендарная советская и российская рок-группа "Кино" представила новый клип на песню "Разреши мне" - новую версию композиции, ранее изданной на сборнике "Неизвестные песни" 1992 года.

Главной героиней ролика стала девушка (Серафима Гощанская из "Бара "Один звонок"), которую на выставке "Виктор Цой. Легенда" в "Севкабель Порту" преследует молодой человек (Аюр Бадмаев), внешне напоминающий лидера "Кино".

Режиссером клипа стал кинотеатральный режиссер Антон Федоров ("Мир! Дружба! Жвачка!").

"Разреши мне" в новой аранжировке вошла в новый альбом группы "Молнии Индры", выпущенный в начале октября. Запись представляет собой новый взгляд на "редкие" (по словам самих музыкантов) композиции коллектива.

Ранее в Сети появился анимационный клип на песню "Звезда".