Появились постеры с персонажами фильма «Мажор в Дубае»

«Кинопоиск» опубликовал персонажные постеры фильма «Мажор в Дубае». На них можно увидеть Павла Прилучного, Павла Чинарёва и других актёров, которые снялись в картине.

Персонажные постеры картины

© «Кинопоиск»

В новом фильме главный герой Игорь отправляется в Дубай, чтобы выручить друга Ваню. Тот, решив заработать на свадьбу, начинает заниматься криптовалютой и в итоге попадает в криминальную авантюру. Чтобы взять верх, мажору предстоит пройти через погони в дюнах и драки с финансовыми головорезами.

Главные роли в боевике сыграли Павел Прилучный и Павел Чинарёв. Режиссёром выступил Егор Чичканов («И снова здравствуйте!»).